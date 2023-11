Štiri v vrsto – še vedno legendarna igra, ki je pred torkovim obračunom v Stožicah na žalost veljala tudi za košarkarje Cedevite Olimpije v Evropi. Ljubljanski klub je na štirih uvodnih tekmah drugoligaškega evropskega tekmovanja (izraelski Hapoel, španski Joventut, turški Bešiktaš, ukrajinski Prometej) zabeležil štiri poraze, proti zasedbi iz Litve pa še petega zapored in je skupaj z nemškim Hamburgom (prav tako 0:5) na zadnjih dveh mestih v skupini A. Glede na to, da v drugi del tekmovanja napreduje le po šest najboljših klubov iz obeh desetčlanskih skupin, so Ljubljančani trenutno v zelo slabem položaju.

Volkovi iz litovske prestolnice Vilna so do tekme v Ljubljani odigrali le tri evropske dvoboje, kajti zaradi vojaško-političnih razmer je preložena njihova tekma z izraelskim Hapoelom iz Tel Aviva. Da, tistim klubom, ki je na letošnji evropski premieri doma povozil Olimpijo s kar 27 točkami razlike (100:73). Litovci so po porazu proti Parizu (78:105) in Joventutu (98:107) v prejšnjem krogu poskrbeli za domačo senzacijo z zmago z 90:88 proti Bešiktašu. Gostje iz Turčije so še 45 sekund pred koncem vodili s 87:80, a so gostitelji do konca naredili delni izid kar 10:1. Junak je bil Američan Tre'Shawn Thurman z 31 točkami (met iz igre 9:8, za tri točke 6:4, prosti meti 6:3), sedmimi skoki in indeksom 37, ki je v zadnjih desetih sekundah dosegel kar šest točk, 27-letnik, ki je letos okrepil litovski klub, pa je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca (MVP) v četrtem krogu evropskega pokala.

Pomočnik Andrea Turchetto, ki je zaradi bolezni glavnega Olimpijinega trenerja Simoneja Pianigianija spet vodil ljubljansko ekipo, je pred tekmo opozarjal, da so gostje v evropskem pokalu med najboljšimi pri metu za tri točke in skokih v napadu. Čeprav je njegovo moštvo več kot uspešno izničilo oba statistična podatka (oboji po šest trojk, skoki v napadu 11:5 za gostitelje), so Ljubljančani proti gostom, ki imajo v litovskem prvenstvu po sedmih krogih šest zmag in en poraz, že v prvi čerttini zaostajali za 15 točk (23:38), po delnem izidu gostov z 11:0 (od 20:22 do 20:33) pa v drugi četrtini za minus 16 (26:42). V zadnji četrtini so se Ljubljančani po strelskem nizu Jake Blažiča približali le na točko zaostanka (67:68), nato še na 72:74 in 75:77, a so Litovci v končnici naredili delni izidi 9:3 za zmago v Stožicah.

Turchetto ni bil kritičen

Olimpijin pomočnik Andrea Turchetto kljub novemu porazu ni bil preveč kritičen do igre svoje ekipe. »Ker igramo brez organizatorja igre in z igralci, ki so skupaj šele zadnjih sedem dni, vključno s tekmami in brez možnosti treninga, smo odigrali dobro tekmo. Imeli smo 18 izgubljenih žog, od tega je bilo približno šest neizsiljenih napak. Na ta način so naši tekmeci dosegali lahke točke. V tretji četrtini smo bili zelo dobri, približali smo se le na točko zaostanka, nato pa smo znova napravili nekaj napak, po katerih so se tekmeci oddaljili. Morali bi se prebiti v vodstvo, a to nam žal ni uspelo. Kar nekaj stvari je bilo dobrih. Uspeli smo omejiti njihov met za tri točke, pokazali smo napredek v naši igri, predvsem nekateri mladi igralci,« je ocenil Andrea Turchetto.

Precej bolj kritičen je bil Klemen Prepelič, ki je, tako kot še trije njegovi soigralci, dosegel 13 točk, sočasno pa je bil eden izmed šestih igralcev Olimpije z dvomestnim strelskim izkupičkom. »Ne samo zaključek, odigrali smo zelo slabo celotno tekmo. Bilo je preveč odprtih metov, preveč izgubljenih žog in živčnosti, predvsem z moje strani. Na žalost smo doživeli nov poraz, a gremo naprej. Porazi so sestavni del športa, nihče pa ne izgublja rad. Ogromno je tudi poškodb, čemur se moramo prilagoditi in brez izgovora iti naprej,« se zaveda Klemen Prepelič, ki ga skupaj s soigralci v soboto ob 19. uri v Stožicah čaka še zadnja v nizu štirih zaporednih domačih tekem (v šestem krogu regionalne lige Aba v Ljubljano prihaja Borac iz Čačka), naslednja preizkušnja v evropskem pokalu pa v torek, 7. novembra, ob 20. uri, ko bodo gostovali pri ekipi Umana Reyer v Benetkah.

