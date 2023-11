Še dobro, da nismo Islandke

Te Islandke so res čudne. Sto tisoč jih je prejšnji teden stavkalo, protestiralo in prepevalo na vseh glavnih trgih v državi. Sto tisoč od blizu 380.000 prebivalcev in prebivalk otoka. Namesto da bi v objemu svojih partnerjev s kozarčkom v roki romantično zrle v nebo in občudovale čarobni severni sij, potem pa lepo pomile posodo, so eksplodirale od jeze. Na ulicah in trgih. Delodajalcem so pokazale prst in množično »pozabile« priti v službo. Vrtci, šole, bolnišnice, restavracije … so morali svoja vrata zapreti ali vsaj močno pripreti. Hotelske sobe so ostale nepospravljene, posoda v lokalih in doma nepomita. Od kod vendar ta jeza, ta vulkanska erupcija nezadovoljstva? Saj so vendar že zdavnaj dosegle tisto, česar si prebivalke Slovenije lahko le pobožno želijo – skoraj stoodstotno enakopravnost. Čudne, prečudne so te Islandke.