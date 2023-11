Sava šumi, a nasip se ne gradi

Kot pove že ime, naselje Snebersko nabrežje stoji – na nabrežju. Gre za območje, na katerem je Ljubljana konec sedemdesetih let preteklega stoletja Savi vzela zemljo, na kateri so zgradili naselje montažnih hiš. Na poljih med naseljem in nasipi na Savi še vedno ležijo rečni kamni, ki opominjajo, da je bilo tam še nedavno območje reke. Med hišami in strugo reke je nasip.