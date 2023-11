Nepreslišano: Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU

Svet okrog nas se vse bolj spreminja. Vse manj komuniciramo prek lastnoročno napisanih pisem, natipkanih besedil, obdajajo nas družbena omrežja, vedno več pišemo elektronsko in vse to vsakomur, tudi če ni jezikoslovec, pove, da se je v načinu pisanja marsikaj spremenilo. Ključno vprašanje za razumevanje vsake spremembe pravopisa je, zakaj sploh obstaja pravopis: da nam je lažje pisati in brati. Ne zato, da bi si otežili življenje, da bi učitelji imeli večjo oblast nad učenci, da bi lektorji lažje vznemirjali pisce, ampak preprosto zato, da mi vsi ne razmišljamo ves čas o tem, kako bomo zapisovali svet okoli sebe. Zato je glavna naloga vsake pravopisne reforme, da preveri, kaj pravopisno še ni razrešeno in kaj bi morda piscem in bralcem jezika lajšalo uporabo.