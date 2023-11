Šarčeva Maginotova linija

Kaj ima skupnega Šarčev vojaški resničnostni šov, za katerega bosta porabljeno dva milijona evrov, in Maginotova linija? Tudi v primeru Maginotove linije je bil denar namenjen projektu, za katerega so mnogi že vnaprej vedeli, da ne bo dosegel namena, ki ga je zagovarjal vojaški vrh. Kot piše francoski politik Peyrefitte, je bila Maginotova linija, sicer tehnični čudež, strateška neumnost – a nič ni moglo ustaviti gradnje te drage, neprimerne in neuporabne mojstrovine, ki si jo je zamislil vojaški vrh.