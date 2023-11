V uredništvu N. N. ugotavljamo, da se ljubezen do pokojnih po novem meri v količini rož in številu sveč ter da je dan spomina na mrtve postal nekakšna parada prestiža, češ, naj sosedje, prijatelji in daljni sorodniki vidijo, koliko sveč in cvetja na grobu si lahko privoščimo. S spokojnim spominom na mrtve to nima več kaj veliko opraviti. Zato predlagamo, da se ta jesenski praznik po zgledu znamenitega poletnega pivskega festivala preimenuje v vseslovenski festival Sveče in cvetje.