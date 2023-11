Teden dni pred objavo novega poročila o napredku držav v čakalnici EU na njihovi poti v integracijo je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen zaključila svojo balkansko turnejo petih postankov v štirih dneh z obiskom v Sarajevu. V vsaki prestolnici zahodnobalkanskih držav je pred objavo poročila, s katerim si v BiH obetajo osnovo za začetek pogajalskega procesa z Evropsko unijo do konca leta, podobno tudi v Moldaviji in Ukrajini, poudarjala, da je napredovanje držav v pogajalskem procesu odvisno od njihovih dosežkov in izpolnjevanja kriterijev.

Brez normalizacije odnosov ni članstva

To sporočilo sicer ni bilo nič novega, je pa bilo pomembno še posebej za BiH, ki s sprejemanjem ustrezne zakonodaje po dobljenem statusu kandidatke lansko leto sploh poskuša začeti pogajanja z Evropsko unijo. Za njihov začetek mora uresničiti 14 ključnih prednostnih nalog, usmerjenih na področja demokracije in funkcionalnosti države, pravne države, temeljnih pravic in reforme javne uprave. Na to je med obiskom v Sarajevu, kjer se je srečala s predsedujočo svetu ministrov Borjano Krišto, opozorila von der Leynova, ki je pohvalila doslej opravljeni reformni proces v državi v letu po pridobitvi statusa kandidatke. BiH je pozvala k odločnemu napredku pri reformah, da bi lahko postala članica Evropske unije. »Da bi dosegli ta cilj in napredovali, mora Bosna in Hercegovina govoriti in delovati enotno.« Borjana Krišto je sicer napovedala, da bodo še naprej neumorno delali za uresničevanje reform.

V tem trenutku upočasnjenega procesa za normalizacijo odnosov med Kosovom in Beogradom je najbolj kočljiv del turneje von der Leynove predstavljal obisk Prištine in Beograda. V obeh prestolnicah je podobno kot teden prej že evropski voditelji pozvala k vrnitvi obeh držav k normalizaciji odnosov. Še enkrat je predsednica komisije poudarila, da sta ta proces in nadaljevanje uresničevanja ohridskega sporazuma ključna za upe obeh držav za članstvo v Evropski uniji. Kosovski premier Albin Kurti je slišal njen poziv, naj ne odlaša z ustanovitvijo Zveze srbskih občin. Zanjo je velika peterica sil (ZDA, EU, Nemčija, Italija in Francija) že oblikovala predlog statuta, ki ga je sicer tudi srbski predsednik Aleksander Vučić opisal kot dobro osnovo za nadaljnja pogajanja, a hkrati tudi dvomi, da bo do ustanovitve te zveze kmalu prišlo. Tik preden je včeraj Vučić razpisal predčasne volitve v Srbiji za 17. december, je od von der Leynove slišal tudi zahtevo, naj Srbija izpolni sprejete dogovore, kar je z drugimi besedami pomenilo »de facto priznanje« Kosova, ki izhaja iz ohridskega sporazuma. To bi pomenilo predvsem srbsko priznanje kosovskih osebnih dokumentov in institucij.

Poziv za spremembo ustave

Na pogovorih v Severni Makedoniji je von der Leynova načela najbolj aktualno temo ustavnih sprememb, ki so pogoj za odprtje pogajanj Makedonije z Evropsko unijo. V preambulo ustave namreč morajo vključiti Bolgare kot narodno manjšino. Tega pa opozicijska stranka VMRO-DPMNE ne podpira, s čimer v sobranju ni dvotretjinske večine za spremembe ustave. »Prvi koraki v vašem parlamentu so bili že narejeni – in to je dobra novica. Upam, da bodo vse stranke izkoristile to priložnost in napredovale,« je makedonske poslance k spremembam ustave pozivala von der Leynova.

Predsednica komisije je bila sicer v Črni gori en dan, ko je ta dobila novo vlado premierja Milojka Spajića. Državo, ki je najbolj napredovala v pristopnem procesu, je pozvala, naj skupaj s komisijo uspešno zaključi pogajanja. Prav tako je ocenila, da bi Črna gora lahko postala članica EU še pred letom 2030, ki se vse od letošnjega blejskega strateškega foruma omenja kot letnica, ko bi morale biti zahodnobalkanske države in tudi članice EU pripravljene na širitev.