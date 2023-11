Načrti za širitev odseka Koseze–Kozarje

Družba za avtoceste je ministrstvo za naravne vire in prostor zaprosila za gradbeno dovoljenje za širitev avtocestnega odseka med Kosezami in Kozarjami. Ministrstvo je celotno dokumentacijo sedaj javno razgrnilo in bo do 27. novembra zbiralo morebitne pripombe javnosti.