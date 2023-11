V Franciji so v delu Bretanje in Normandije razglasili rdeči alarm zaradi močnega vetra, vremenoslovci napovedujejo sunke vetra s hitrostjo do 170 kilometrov na uro. Zaradi možnosti poplav, ki grozijo ob napovedanih obilnih padavinah in visokih valovih, pa so oranžni alarm razglasili v dveh departmajih na zahodu in severu Bretanje.

Skupno je v sedemnajstih francoskih departmajih - tudi na jugozahodu in severu - razglašen oranžni alarm zaradi visokih valov, vetra ali možnosti poplav. Na francoski obali Atlantika pričakujejo osem- do desetmetrske valove.

Na neurje se pripravljajo tudi na Otoku, kjer so na jugu razglasili oranžni alarm zaradi napovedanega obilnega deževja in močnega vetra.

Opozorila zaradi močnega vetra so razglasili za jugozahodni del Anglije in del Walesa ter za obalo ob Rokavskem prelivu, velja pa od sredine noči na četrtek do četrtka zvečer. Po napovedih vremenoslovcev bodo pihali vetrovi s hitrostjo med 100 in 130 kilometrov na uro.

Več rumenih alarmov zaradi pričakovanih obilnih padavin so izdali tudi za obdobje med sredo in petkom na jugu in severovzhodu Anglije, vse do Škotske in vzhodu Severne Irske, ki so jo že prizadele poplave.