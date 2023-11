V izjavi so se strinjali o »nujni potrebi po razumevanju in skupnem obvladovanju morebitnih tveganj z novim skupnim globalnim prizadevanjem za zagotovitev razvoja in uporabe umetne inteligence na varen in odgovoren način v korist svetovne skupnosti«.

Britanski premier Rishi Sunak je na družbenem omrežju X deklaracijo označil za »prelomen dosežek«, britanski kralj Karel III. pa je v video sporočilu udeležencem srečanja pozval k mednarodnemu sodelovanju v boju proti »znatnim tveganjem« nenadzorovanega razvoja.

»Obstaja jasen imperativ za zagotovitev, da ta hitro razvijajoča se tehnologija ostane varna,« je dejal.

Do podpisa izjave prihaja po tistem, ko je ameriški predsednik Joe Biden v ponedeljek izdal izvršni ukaz o regulaciji umetne inteligence, ki naroča zveznim agencijam, naj postavijo nove varnostne standarde na tem področju, in naroča podjetjem, da delijo rezultate svojih varnostnih testov in druge ključne informacije z vlado.

Dvodnevni dogodek velja po poročanju nemške tiskovne agencije dpa za zgodnji korak k mednarodnemu dogovoru o ureditvi hitro razvijajočega se sektorja. Udeležujejo se ga številni politiki, predstavniki tehnološke industrije in akademiki.

Konference se bosta udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriška podpredsednica Kamala Harris. Milijarder Elon Musk je ob začetku srečanja danes opozoril, da umetna inteligenca predstavlja eno največjih groženj človeštvu, še poroča AFP.