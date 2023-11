Civilna zaščita v palestinski enklavi, kjer je na oblasti gibanje Hamas, je sporočila, da so bile v novem napadu ubite celotne družine.

»To je le zadnje grozodejstvo, ki je doletelo ljudi v Gazi, kjer so boji prešli v še bolj grozljivo fazo, z vedno bolj grozljivimi humanitarnimi posledicami,« je danes opozoril vodja službe za humanitarne zadeve in nujno pomoč ZN Martin Griffiths. Kot je dejal, »se zdi, da svet ne more ali noče ukrepati«.

V napadu na begunsko taborišče Džabalija je bilo v torek ubitih približno 50 ljudi, še okoli 150 je bilo ranjenih. Po navedbah Izraela je bil v napadu ubit tudi eden od poveljnikov Hamasa, ki je načrtoval napade na Izrael 7. oktobra. Izrael je po torkovem napadu danes sporočil, da so kopenske enote ob podpori letalskih sil in mornarice napadle več »terorističnih ciljev« na celotnem območju Gaze, vključno s poveljniškimi centri Hamasa in terorističnimi celicami.

Jordanija bo iz Izraela odpoklicala veleposlanika

Jordanija je danes sporočila, da bo v znamenje protesta proti izraelski vojaški ofenzivi na območju Gaze iz Izraela nemudoma odpoklicala svojega veleposlanika.

»Zavračamo in obsojamo nadaljevanje izraelske vojne v Gazi, ki ubija nedolžne ljudi in povzroča humanitarno katastrofo brez primere,« je danes sporočilo jordansko zunanje ministrstvo. Kot so dodali, bodo izraelsko zunanje ministrstvo pozvali, naj »ne pošilja nazaj v Jordanijo svojega veleposlanika, ki je pred tem zapustil kraljestvo«.

Od začetka vojne med Izraelom in Hamasom 7. oktobra je v jordanski prestolnici potekalo več protestov v znak solidarnosti s Palestinci, na katerih so zahtevali preklic mirovne pogodbe med Jordanijo in Izraelom ter zaprtje izraelskega veleposlaništva.

Jordanija, ki meji na Izrael in Zahodni breg, palestinsko ozemlje, ki ga Izrael zaseda od leta 1967, je leta 1994 z Izraelom podpisala mirovno pogodbo.

Zaradi »nesorazmernih napadov« v Gazi je Bolivija v torek sporočila, da prekinja diplomatske stike z Izraelom. Še dve latinskoameriški državi, Kolumbija in Čile, pa sta iz Izraela odpoklicali veleposlanika.