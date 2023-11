V okolici francoske prestolice je po številnih stenah stavb narisanih na desetine Davidovih zvezd. Podobne oznake so se čez vikend pojavile v predmestjih mesta, vključno z Vanvesom, Fontenay-aux-Roses in Aubervilliersom. Francoska premierka Élisabeth Borne se je že odzvala in obsodila »podla dejanja«, ki jih obravnavajo kot antisemitska in poudarila, da ne bodo ostala nekaznovana.

Near Paris, they paint Jewish houses with the Star of David, just like in the "good old days."#France#Israel#Antisemitismpic.twitter.com/Y1TSgjPC1q — PStyleOne1 (@PStyle0ne1) October 31, 2023

»Vse od napada Hamasa na Izrael so francoske oblasti registrirale 857 takih oznak,« je včeraj sporočil notranji minister Gérald Darmanin. »To je toliko dejanj antisemitizma v treh tednih, kot jih je bilo v celem letu« je opozoril. Dodal je, da so policija in pravosodni organi že sprožili več preiskav protijudovskih grafitov po prestolnici in obljubil judovskim skupnostim po Franciji, da jih bodo 'zaščitili'.

Stand united against the unfolding horrors in France! Let's unite and ensure antisemitism doesn't prevail. Every one of us, regardless of our beliefs, must rise against hate! pic.twitter.com/AJikPWkSbF — 𝙶𝚞𝚒𝚕𝚕𝚊𝚞𝚖𝚎 𝚁𝚘𝚚𝚞𝚎𝚜 🇺🇦🇮🇱🌿 (@groques) October 31, 2023

»Antisemitski in rasistični napadi so povezani s trenutnimi novicami, a če pride do ponovnega izbruha, je to zato, ker je bilo to že prisotno v družbi, obstajalo je gojišče … Na žalost, naša država ima, tako kot druge, to sposobnost, da prebudi stare demone,« je za radio France Inter dejal Olivier Klein, vladni pooblaščenec za antisemitizem in rasizem.

Odzval se je tudi Sindikat judovskih študentov Francije ter opozoril, da so grafiti zasnovani tako, da odražajo način nacističnega režima, ki je Jude prisilil nositi zvezde. »To dejanje označevanja spominja na procese iz tridesetih let prejšnjega stoletja in drugo svetovno vojno, ki so privedli do iztrebljanja milijonov Judov,« je še dejal predsednik sindikata Samuel Lejoyeux.

Dunaj: Požig in grafiti svastik na judovskem pokopališču

Vodja avstrijskih Judov je danes sporočil, da je bil ponoči na judovskem delu osrednjega dunajskega pokopališča podtaknjen požar, na zunanje stene pa so neznanci narisali svastike. Predsednik judovske skupnosti na Dunaju Oskar Deutsch je na družbenih omrežjih zapisal, da je bila požgana vhodna avla v slavnostno dvorano. Domnevno gre za versko in politično motivirano dejanje, zato bo primer nadalje preiskoval avstrijski zvezni urad za zaščito ustave.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge — Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 1, 2023

Gasilci so bili o dogodku obveščeni okoli 8. ure zjutraj. Ko so prišli do pokopališča, se je izkazalo, da je požar izbruhnil že v noči na sredo, do njihovega prihoda pa je že skoraj popolnoma ugasnil. Poročajo o precejšnji materialni škodi. Oblasti so stavbo začasno zaprle, vendar je bilo kljub temu danes mogoče obiskati grobove. Na incident so se odzvali številni avstrijski politiki.

»Novica o požaru na judovskem delu osrednjega pokopališča me je globoko pretresla. Mirno in spoštljivo sobivanje je v našem mestu najpomembnejša prednostna naloga. Naša zgodovinska dolžnost je, da zaščitimo judovsko življenje in judovske ustanove,« je zapisal dunajski župan Michael Ludwig.

Zvezni kancler Karl Nehammer pa je zapisal, da »za antisemitizem v naši družbi ni prostora in proti njemu se bomo borili z vsemi političnimi in ustavnimi sredstvi. Upam, da bodo storilce hitro odkrili.«

Ogorčenje je med drugim izrazil tudi zvezni predsednik Alexander Van der Bellen: »Število antisemitskih incidentov v Avstriji se je v zadnjih tednih močno povečalo. To se mora ustaviti«.