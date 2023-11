Kot poroča Arso, je zadnja oktobrska fronta že za nami. Največ padavin so v preteklih 24 urah izmerili na severozahodu in na jugu Slovenije. Več kot 150 mm dežja je padlo na Voglu (165 mm) in v Osilnici (153 mm). V slovenski Istri je največ padavin padlo v Portorožu (63 mm).

Vremenoslovci napovedujejo, da bo dogajanje ob novi vremenski fronti, ki nas bo od zahoda dosegla v noči na petek, še nekoliko izrazitejše in bolj nevarno, kot je bilo v preteklih dneh. Vremenske razmere, radarsko sliko padavin in vremenska opozorila lahko spremljate na spletni strani Agencije RS za okolje.

🌧 Nič kaj vzpodbudna napoved za prihodnje dni … Kot vse kaže, bo dogajanje ob vremenski fronti, ki nas bo od zahoda dosegla v noči na petek, še nekoliko izrazitejše in bolj nevarno, kot je bilo v preteklih dneh. 1/2 pic.twitter.com/00X3hWjnI9 — Meteoinfo Slovenija (@MeteoinfoSi) November 1, 2023

Najobilnejše padavine naj bi znova zajele zahodno in južno Slovenijo.Na območju Snežnika, na širšem območju Julijskih Alp in tudi ponekod v zahodnem predalpskem hribovju lahko od jutrišnjega popoldneva v le 24 urah pade več kot 200, lokalno lahko celo blizu 300 litrov dežja na kvadratni meter. Vremenoslovci opozarjajo, da lahko na omenjenih območjih narastejo tudi reke, ki lahko poplavijo.

🌧 Najobilnejše padavine bodo spet nastajale ob izrazitejših pregradah zahodne in južne Slovenije. Na območju Snežnika, na širšem območju Julijskih Alp in tudi ponekod v zahodnem predalpskem hribovju lahko od jutrišnjega popoldneva v le 24 urah pade več kot 200 litrov dežja. 2/2 — Meteoinfo Slovenija (@MeteoinfoSi) November 1, 2023

Pestro vremensko dogajanje bo spremljal še veter. V gorah bodo lahko najmočnejši sunki jugozahodnika v noči s četrtka na petek presegli 150 kilometrov na uro. Zelo vetrovno bo tudi v nekaterih alpskih dolinah, na Notranjskem in ob morju, kjer bodo najvišje hitrosti med 70 in 90 kilometri na uro.

Tudi za nedeljo vremenoslovci napovedujejo še eno fronto z obilnimi padavinami.

V soboto bo sledilo zatišje, ko se bo ponovno pokazalo vsaj nekaj sonca, a na zahodu bo tudi ta dan občasno rahlo deževalo. V nedeljo nas čaka prehod še druge vremenske fronte, ki bo ponovno prinesel najbolj obilne padavine Z Sloveniji, na SZ lahko ponovno pade okoli 100 mm.🧵6/6 — ARSO vreme (@meteoSI) November 1, 2023

Na Tolminskem že potekajo intenzivne priprave na novo deževje

V Tolmin po pojasnilih župana Alena Červa v četrtek prihajajo štiri dodatne gasilske enote, okrepljene patrulje policije s terenskimi vozili, ekipa Slovenske vojske s težko gradbeno mehanizacijo in dodaten zasebni izvajalec z ustrezno opremo.

»Enote bodo razpršene po naseljih in pripravljene na morebitne podore ali usade, ki bi zaprli ceste in povezave,« so župana povzeli na občini. Za evakuirane prebivalce se bo aktivirala nacionalna enota Rdečega križa za nastanitve, je še dodal.

Červ si je sicer danes s predstavniki podjetja Hidrotehnik ogledal hudournik na Kneži. V strugi bodo izvedli preventivne ukrepe, ki bodo v čim večji možni meri preprečevali prelivanje vode med hiše. Pri mali hidroelektrarni Klavže so namestili zaščito na zunanjo stran odbojne ograje ceste, ki bo preprečevala vdor vode na cesto in od tam v hiše, so pojasnili na občini.

Na napovedano poslabšanje so pripravljene tudi ekipe Zdravstvenega doma Tolmin. V četrtek dopoldne bosta zdravnik in medicinska sestra opravila vizito v domovih upokojencev v Podbrdu in na Petrovem Brdu, popoldne in ponoči pa bo v Podbrdu reanimacijsko vozilo z zdravnikom in dvema reševalcema.