#foto Državni vrh položil venec k spomeniku žrtvam vseh vojn v Ljubljani

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob današnjem dnevu spomina na mrtve v spremstvu državne delegacije položila venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam ob ljubljanskem Kongresnem trgu. Polaganje venca so pospremile salve garde Slovenske vojske, zvok trobil policijskega orkestra in kvartet pevcev.