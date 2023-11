Novinarji brez meja (RSF) s pritožbo na ICC zaradi vojnih zločinov nad novinarji

Novinarji brez meja (RSF) so danes sporočili, da so vložili pritožbo pri Mednarodnem kazenskem sodišču (ICC) zaradi vojnih zločinov, storjenih nad novinarji v Palestini in Izraelu. Kot so opozorili, obseg in resnost mednarodnih zločinov proti novinarjem, zlasti v Gazi, zahteva prednostno preiskavo tožilca ICC.