V sarajevskem naselju Stup sta pred neko trgovino moška včeraj popoldan ubila 30-letnega švedskega državljana Harrisa Österdahla, 22-letni državljan BiH pa je bil v napadu ranjen. Po neuradnih informacijah je bil žrtev vodja švedskega narkokartela in je bil tako vidna figura v trgovini z mamili, poroča Dnevni Avaz. Maskirana moška sta iz športnih torb potegnila avtomatsko orožje in začela streljati. Z dušilcem sta zadušila glasni rafal, pred pobegom pa sta s kraja pobrala tulce. Oblasti predvidevajo, da je šlo za profesionalca, najeta morilca.

Pred meseci nanj streljali že v Istanbulu

Enega od njiju so nekaj ur po streljanju, okoli pol osme ure zvečer, že aretirali in sicer v bližini mesta Sokolac v Republiki Srbski. Po pisanju lokalnega portala Klix gre prav tako za švedskega državljana in sicer za 26-letnega Oliverja Erberta - Petra. Drugega osumljenca še iščejo. Po pisanju Avaza je 26-letnik skušal Österdahla likvidirati že pred meseci v Istanbulu, a mu ni uspelo. Strelski napad je namreč preživel. Po neuradnih informacijah se je v BiH zdaj skrival, tarča morilcev pa je postal, ker naj bi v kratkem na Švedskem pričal proti enemu od vodij kartelov. Zaradi preprodaje drog, podkupovanja in kršitve zakona o orožju je bil v preteklosti že več let v zaporu.