Od 7. oktobra so meje Gaza večinoma zaprte, mejni prehod Rafa pa je bil odprt le za prevoz humanitarne pomoči. Egipt namreč ni želel odpreti meje, razlog pa naj bi bil strah pred nenadzorovanim prihodom beguncev. Danes so sporočili, da bi slednjega lahko odprli le za hudo ranjene Palestince in tuje državljane. Pred mejnim prehodom še že zbirajo ljudje, vendar oblasti vztrajajo, da bo izhod strogo omejen. Podrobnosti o poteku odprtja še ni. Tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller je sicer sporočil, da so v pogajanjih za odhod tujih državljanov iz Gaze dosegli napredek.

⭕️ LIVE: The Rafah crossing in Gaza has been opened to allow entry for injured Palestinians and foreign passport holders. https://t.co/6y1REdqcUS — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 1, 2023

AFP poroča, da je pred mejhni prehod Rafa že prispelo okoli 80 egipčanskih reševalnih vozil. Egipt naj bi dovolil prehod le 81 najbolj ranjenim Palestincem iz Gaze, ki bi jih nato zdravili v bolnišnicah v Egiptu.

Ambulances are staging at Rafah Crossing in preparation to evacuate a reported 81 individuals in serious medical condition. Aid trucks are also preparing, along with those who have foreign passports ready to leave into Egypt amidst the reports progress in the Rafah border talks. pic.twitter.com/dyHlToNO3a — Aurora Intel (@AuroraIntel) November 1, 2023

خروج الدفعة الأولى من الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة إلى مصر عبر معبر رفح البري pic.twitter.com/xuEIZFSTC4 — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) November 1, 2023

Izraelska vojska od začetka spopadov zadela 11.000 ciljev v Gazi, bombandirali tudi begunsko taborišče

Izraelska vojska je danes sporočila, da so njene sile od začetka vojne s Hamasom izvedle napade na več kot 11.000 ciljev, ki so pripadali terorističnim organizacijam na območju Gaze. Izrael ob obleganju Gaze nadaljuje tudi obstreljevanje ciljev proiranskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije.

V izraelskem napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze je bilo v torek ubitih najmanj 50 ljudi, še okoli 150 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. Napad, v katerem naj bi ubili enega od poveljnikov skrajnega palestinskega gibanja Hamas, je v torek potrdil tudi Izrael. Izraelsko bombandiranje največjega begunskega taborišča v Gazi je obsodila tudi Savdska Arabija.

Kot je danes sporočila izraelska vojska, so kopenske enote ob podpori letalskih sil in mornarice napadle več "terorističnih ciljev" na celotnem območju Gaze, vključno s poveljniškimi centri Hamasa in terorističnimi celicami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med spopadi na območju Džabalije na severu Gaze so izraelske enote identificirale Hamasove teroriste, ki so se skrivali v večnadstropni stavbi v bližini šole, zdravstvenega centra in vladnih uradov. Izraelska vojska je še navedla, da so njene zračne sile bombardirale tudi vozilo, oboroženo s protitankovskimi raketami, ki je peljalo proti izraelskim enotam.