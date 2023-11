»Blinken bo v petek odpotoval v Izrael na srečanja s člani izraelske vlade, nato pa se bo ustavil še v regiji,« je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller, ki pa drugih podrobnosti obiska ni razkril.

Blinken se je v torek po telefonu pogovarjal z izraelskim predsednikom Jicakom Hercogom ter ponovil ameriško podporo pravici Izraela do obrambe, hkrati pa državo pozval, naj sprejme »ukrepe za zmanjšanje škode, povzročene civilistom«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so že prejšnji teden na Bližnji vzhod napotile 900 vojakov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Dodatne enote bodo zagotovile zmogljivosti za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, za komunikacijo in drugo podporo enotam, ki so že v regiji,« je dejal tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder.

ZDA so že pred tem v vzhodno Sredozemlje premestile več vojaških ladij, med drugim letalonosilki Dwight D. Eisenhower in Gerald R. Ford. V regijo so že poslali tudi eskadrilje zračnih sil.

Razmere na Bližnjem vzhodu so se močno zaostrile po vdoru pripadnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas na ozemlje Izraela 7. oktobra. Izrael je nanj odgovoril z obsežnimi napadi na območje Gaze, ki je pod nadzorom Hamasa. Od takrat se je stanje zaostrilo tudi na meji med Izraelom in Libanonom, kjer se medsebojno obstreljujeta izraelska vojska in proiransko gibanje Hezbolah.