Tina Fabjan je na oktobrskem dogodku predstavila prednosti italijanske kozmetike PUPA, njenih linij in poudarila smer, v katero gre razvoj te znane blagovne znamke. Tako je na primer skrivnost linije Wonder Me posebna mikromreža, sestavljena iz izjemno prožnih snovi, ki ustvarijo lahek in koži podoben film ter se prilagodijo izraznim gibom obraza, ne da bi pri tem poudarile gube.Linija Pupa Vamp! je bila ustvarjena z namenom, da poudari največ kar lahko na obrazu vsake dame, najbolj znani so po Pupa Vamp! maskarah. Bistvo vseh negovalnih proizvodov Pupa Milano pa je, da:spreminjajo način proizvodnje; poudarek je na uporabi trajnostnih surovin in naravnih sestavin; so transparentni - imena in funkcije, ki so jasni in vidni na embalaži. so vestni – imajo čiste formule in trajnostno embalažo za manjši vpliv na okolje in so na kratko preprosti, saj barve določajo kategorije in funkcije izdelkov.

Ob skodelici omamne kave

Lavazza že od leta 1895 preučuje različne tehnike mešanja in praženja kave. Izbrane mešanice ponujajo harmonično ravnovesje med telesom, aromo in okusom. Z ikoničnimi mešanicami lahko izbirate med vrhunskimi porekli Arabice in Robuste. V spoštovanju preteklosti in tradicije pa se tudi pri proizodnji kave prepletata vizija prihodnosti in usmerjenost v trajnost in ekološko naravnanost kavnih mešanic, ki se ponašajo z Rainforest alliance, USDA Organic, ekološkimi in UTZ certifikati.