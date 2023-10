Borrell je sogovornike seznanil z odločitvami na nedavnem vrhu EU, kjer so voditelji držav članic pozvali k humanitarnim premorom v Izraelu in Gazi, da bi pomoč čim prej dosegla tiste, ki jo potrebujejo.

Voditelji so prav tako izrazili podporo EU Izraelu do samoobrambe v skladu z mednarodnim pravom ter ostro obsodili teroristične napade Hamasa na izraelsko ozemlje 7. oktobra.

V pogovorih z zunanjimi ministri treh arabskih držav in generalnim sekretarjem OIC Hiseinom Brahimom Taho se je Borrell dotaknil tudi razmer na zasedenem Zahodnem bregu, kjer so izraelske sile v zadnjih tednih okrepile svoje aktivnosti.

Ob tem je Borrell izrazil skrb in obsodil napade tamkajšnjih izraelskih naseljencev na Palestince, so sporočili iz Bruslja.

Kot opozarjajo Združeni narodi, v primerih takšnih napadov neredko naseljence spremljajo ali aktivno podpirajo izraelski vojaki. Od 7. oktobra je bilo na Zahodnem bregu ubitih 124 Palestincev, je danes poročala katarska televizija Al Jazeera.

