Na centru za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje so danes čez dan po državi zabeležili 83 dogodkov, in sicer na območjih regijskih centrov za obveščanje Brežice, Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Slovenj Gradec in Trbovlje.

Največ dogodkov so zabeležili v regijskem centru za obveščanje Ljubljana, in sicer 47, Nova Gorica (15) in Koper (8). Na terenu je bilo aktivnih 48 gasilskih enot. Po navedbah centra za obveščanje so padavine največ nevšečnosti povzročile v občini Kočevje, kjer je meteorna in podtalna voda poplavila več kot 30 objektov.

Reka Kolpa sicer v srednjem toku poplavlja, a se njeno naraščanje že upočasnjuje in v zadnjih urah v zgornjem toku že upada. V spodnjem toku bo Kolpa naraščala še do noči na sredo.

Pretok Drave je na meji z Avstrijo dosegel okoli 1100 kubičnih metrov na sekundo. Drava se bo razlivala vzdolž celotnega toka, poplavljene površine v spodnjem toku se bodo do noči na sredo povečevale. V sredo zjutraj se bo pretok Drave začel počasi zmanjševati.