Košarkarji Cedevite Olimpije tudi po petem nastopu in tretjem doma v evropskem pokalu ostajajo brez zmage. Danes so morali pred 2500 gledalci v Stožicah priznati premoč litovski ekipi Wolves iz Vilniusa, ki je slavila s 86:78.

Ljubljančani ostajajo na dnu razpredelnice skupine A in se bodo očitno tako kot v prejšnji sezoni evropskega pokala borili za častna mesta. Marca letos so tekmovanje končali z izkupičkom treh zmag in petnajstih porazov ter zasedli zadnje mesto v skupini.

V tej sezoni se bo iz vsake desetčlanske skupine v nadaljevanje uvrstilo šest moštev. Predtekmovanje bo trajalo do začetka februarja.

Cedevita Olimpija je zadnji dve tekmi igrala doma, v naslednjem krogu 7. novembra pa jo čaka gostovanje v Benetkah.

Gostje so zasluženo prišli do druge zmage v štirih tekmah (čaka jih še zaostalo srečanje s Hapoelom). Iz prejšnjih treh proti trem najmočnejšim ekipam v skupini so iztržili zmago z Bešiktašem doma in poraza na tujem proti Parizu in Juventutu.

Peta ekipa Litve iz minule sezone je imela v 15. minuti že 15 točk naskoka (38:23), dvomestno prednost pa je zadržala vse do konca. Ljubljančani so se ji sredi zadnje četrtine približali na točko zaostanka (67:68), dve minuti pred koncem je bilo 72:74, v končnici pa so bili gostje bolj natančni in zbrani ter odnesli obe točki.

Pri Cedeviti Olimpijo je imelo šest igralcev dvomestno število točk, nihče pa ni izstopal iz povprečja. Amadou Sow je zbral 13 točk in 13 skokov, DJ Stewart je 13 točk dosegel ob metu 5:13, Klemen Prepelič je imel ob 13 točkah, 6 podaj in 7 izgubljenih žog, 13 točk pa je dosegel tudi Karlo Matković (met 6:10).