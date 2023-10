Razmislek o nečem tako vsakdanjem, kot je tisti ščepec bele snovi, zato odpira tudi vprašanje vpliva zdravja na nacionalno gospodarstvo. Zdravje stane, stanejo zdravila, stane zdravljenje bolnih, dolgotrajne bolniške odsotnosti so drage, velik del tega pa je plačan iz javnega denarja. Če malo poenostavimo, lahko rečemo, da bolj kot s(m)o državljani bolni, manj dobro vsi skupaj v družbi živimo. In bolj kot smo zdravi, bogatejši smo. Zato velja danes, ko nas – upamo – ne pesti nič resnega, misliti na čas, ko bomo mogoče imeli težave. Temu se reče preventiva in star rek pravi, da je ta vedno boljša od kurative. Bolje torej preprečiti kot zdraviti.

Žal ta rek ni uporaben za vse bolezni. Rak je eden od njih – in oktober je posvečen ozaveščanju o raku dojk, njegovih posledicah in soočanju z njim. Stvar še zdaleč ni le medicinska, močno je prisotna tudi pri tistih, ki so v bližini obolelih. In nanje je treba misliti in se jim posvečati vse leto, ne le v oktobru. Hvaležni nam bodo.