Zakaj je pri urinski inkontinenci pomembno stopenjsko zdravljenje, sta v letošnjem zborniku, ki ga je izdala Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, pojasnila strokovnjaka Tina Kunič, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, ter David Lukanović, dr. med., specializant ginekologije in porodništva s kliničnega oddelka za ginekologijo na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana. Zapisala sta, da se kirurški poseg svetuje nazadnje, ko so bile izčrpane vse druge možnosti.

Vpliv različnih dejavnikov

Urinska inkontinenca je disfunkcija medeničnega dna, ki se pri ženskah pojavlja v vseh starostnih obdobjih. Vzroke za njen nastanek opredeljujejo kot multifaktorske. Natančna uroginekološka anamneza, dopolnjena s kliničnim pregledom, je temelj diagnostičnega postopka. Obravnava urinske inkontinence pri ženski je vselej stopenjska. Kot sta zapisala avtorja, zdravljenje vedno začnejo s konservativnimi pristopi (sprememba življenjskega sloga, fizioterapevtske metode, medikamentozna terapija), saj imajo minimalne negativne posledice za bolničino zdravje. Šele ob neuspehu konservativnih ukrepov bolnici svetujejo kirurški poseg. »Zavedati se moramo, da je namen vsakega zdravljenja izboljšati kakovost življenja. Pri izbiri zdravljenja, posebej kirurškega, je zato pomembno sodelovanje bolnice, zlasti dobro razumevanje morebitnega neuspeha in možnih zapletov,« sta opozorila.

Simptomi, ki opozarjajo

Bolnice imajo raznolike simptome in znake ter navajajo velik razpon težav, od rahlo motečih do hudo omejujočih. Vzroki so različnega izvora, saj med dejavnike tveganja za nastanek UI spadajo starost, nosečnost in porod (ženske, ki so večkrat rodile), poškodbe medeničnega dna ob vaginalnem porodu, kirurški posegi v mali medenici, menopavza (zaradi zmanjšanega izločanja estrogenov), histerektomija, čezmerna telesna teža, zmanjšana telesna dejavnost, okužbe sečil, kronični kašelj, dolgotrajno dvigovanje težkih bremen, prirojena slabost vezivnega tkiva in kronično zaprtje. V reproduktivnem obdobju UI pomeni socialno in higiensko težavo za 5 do 15 odstotkov žensk, v pomenopavznem obdobju pa ta delež naraste na 49 do 56 odstotkov.

Obstajajo različne oblike

Obstaja stresna urinska inkontinenca (SUI), urgentna urinska inkontinenca (UUI) in mešana urinska inkontinenca (MUI). Za SUI je značilno uhajanje urina, ki se pojavi po povišanju intraabdominalnega tlaka, ki je posledica kihanja, kašljanja, poskokov ali dvigovanja bremen. UUI označuje nehoteno uhajanje urina skozi sečnico, ki se pojavi z občutkom nenadne močne potrebe po uriniranju (tako imenovana urgenca). Najpogosteje se pojavlja na poti do stranišča, ob poslušanju iztekajoče se vode ali pri delu z mrzlo vodo. Vzrok za to so nekontrolirane kontrakcije sečnega mehurja, ki povzročijo urgenco, ta pa lahko vodi do pojava UUI. MUI označuje kombinacijo obeh navedenih. V celotni populaciji je SUI pogostejša kot urgentna ali mešana inkontinenca. Vendar pa prevalenca stresne inkontinence doseže vrhunec v petem desetletju življenja, prevalenca MUI in UUI pa se še naprej povečuje. Raziskave napovedujejo, da se bo prevalenca UI in drugih motenj medeničnega dna, kot sta prolaps medeničnih organov in analna inkontinenca, povečevala s staranjem svetovnega prebivalstva. Ravno zaradi tega podatka je potrebna pravočasna, ustrezna in stopenjska obravnava vseh oblik inkontinence.

Pomembnost postavljanja diagnoze

Kot v zborniku navajata omenjena strokovnjaka, je začetna obravnava bolnice z motnjami v funkciji medeničnega dna zelo pomembna. Zajema uroginekološko anamnezo z analizo dnevnika uriniranja in analizo urina ter klinični pregled. Cilj usmerjene uroginekološke anamneze je opredelitev glavnih simptomov in znakov, trajanja, značilnosti in vpliva na bolničino kakovost življenja. Povprašamo o jakosti teh simptomov, sprožilnih dejavnikih in njihovem začetku. Pomembno je opredeliti količino in vrsto tekočine, ki jo bolnica zaužije čez dan. Prav tako pridobimo celotno ginekološko anamnezo, podatke o spremljajočih boleznih, operacijah in možnih alergijah. Skupaj z anamnezo analiziramo dnevnik uriniranja, ki vsebuje pomembne podatke glede frekvence, inkontinenčnih epizod, uporabe vložkov, vnosa tekočin in stopnje urgence ter inkontinence v določenem obdobju. Z anamnezo skušamo opredeliti težave, kar omogoča nadaljnjo izbiro diagnostičnih postopkov.

