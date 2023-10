Von der Leyen je na novinarski konferenci po srečanju z Vučićem poudarila, da je širitev na vrhu prednostnih nalog Evropske unije in da si želijo pridružitve Srbije.

Srbija je po njenih ocenah ena od najnaprednejših držav pri približevanju EU zaradi napredka, ki ga je dosegla v preteklosti. »Želimo pa, da se nam približate tudi z zunanjo politiko, ker EU želi računati na Srbijo kot na zanesljivega evropskega partnerja, ki deli skupne principe in vrednote,« je opozorila, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Srbija je kandidatka za članstvo od leta 2012, a so pristopna pogajanja zastala, po začetku vojne v Ukrajini pa so se odnosi še ohladili. Srbija je namreč obsodila rusko agresijo na Ukrajino, a ne želi uvesti sankcij proti Moskvi.

Von der Leyen je v Beogradu pozvala tudi k normalizaciji odnosov s Kosovom. Priština po njenih besedah mora začeti vzpostavljati skupnost srbskih občin, Srbija pa sprejeti obstoječe sporazume.

Opozorila je tudi, da so nasilni napadi, ki so se zgodili 24. septembra v kraju Banjska na severu Kosova, popolnoma nesprejemljivi in da storilci morajo odgovarjati zanje.

Da Kosovo in Srbija morata vzpostavita normalne odnose, je predsednica Evropske komisije poudarila že v ponedeljek v Prištini po srečanju s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem. Kosovo je tedaj pozvala k ustanovitvi skupnosti srbskih občin, Srbijo pa h korakom »v smeri de facto priznanja neodvisnosti«.

Danes je pojasnila, da to pomeni uveljavitev sporazuma o poti k normalizaciji odnosov, ki sta ga Beograd in Priština sklenila marca v Ohridu. Ta med drugim predvideva, da Srbija prizna kosovske dokumente in institucije.

Vučić je dejal, da se je z Von der Leyen pogovarjal o političnih razmerah v regiji in ji ponovil stališča Beograda. Kot glavni oviri na poti Srbije v EU je navedel neusklajenost z Brusljem glede Kosova in sankcij proti Rusiji.

Zagotovil je, da se Srbija zavzema za mir in stabilnost, da pozna svoje obveznosti in jih izpolnjuje v skladu z dogovori, a da je jasno, česa ne more storiti, ker da je to v nasprotju s srbsko ustavo.

»Vemo, kaj je Srbija sprejela in o čem smo se pogovarjali, razpravljali in sprejemali sklepe v skupščini. V skladu s tem bomo ravnali odgovorno in resno izpolnjevali lastne obveznosti, v pričakovanju, da bodo drugi izpolnili svoje obveznosti, ki bi jih morali izpolniti že prej, pred več kot 11 leti,« je dejal, pri čemer je mislil na vzpostavitev srbskih skupnosti, ki je del bruseljskega sporazuma iz leta 2013.

Von der Leyen je danes v Beogradu predstavila tudi načrt za gospodarsko rast Zahodnega Balkana, po katerem bo EU za reforme in naložbe v državah Zahodnega Balkana namenila šest milijard evrov, financiranje pa bo odvisno od uspešnega izvajanja reform.

Von der Leyen je Srbijo obiskala v okviru svoje štiridnevne turneje po Zahodnem Balkanu. Doslej je obiskala že Severno Makedonijo, Kosovo in Črno goro, po Beogradu pa se bo odpravila še v Bosno in Hercegovino.