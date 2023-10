Izraelska vojska trdi, da je infrastrukturo v Libanonu ciljala v odziv na več raket, ki da so priletele na izraelsko ozemlje.

Šiitsko oboroženo gibanje Hezbolah in izraelske sile se od začetka najnovejše zaostritve bližnjevzhodnega konflikta medsebojno obstreljujejo, pri čemer sta obe strani utrpeli smrtne žrtve.

Izraelske sile so medtem na Zahodnem bregu danes v Nablusu ubile 14-letnika, v Tubasu pa 70-letnega moškega. Izraelski varnostni organi in tamkajšnji judovski naseljenci so po podatkih Združenih narodov med nedeljo in ponedeljkom v nekaj več kot 24 urah ubili sedem Palestincev.

ZN opozarja na dejstvo, da pogosto tudi v primerih napadov naseljencev te spremljajo ali aktivno podpirajo izraelski vojaki.

Od 7. oktobra je bilo na Zahodnem bregu ubitih 124 Palestincev, še 1700 ljudi pa je bilo pridržanih.

V napadu na begunsko taborišče v Gazi najmanj 50 mrtvih

V izraelskem napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze je bilo danes ubitih najmanj 50 ljudi, še okoli 150 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. V Gazi medtem še naprej potekajo intenzivni spopadi med izraelskimi silami in Hamasom, pri čemer Izrael trdi, da je ubil več deset pripadnikov te oborožene skupine.

»Več kot 50 ljudi je mrtvih, okoli 150 ranjenih ter na desetine pod ruševinami v izraelskem pokolu, katerega tarča so bili domovi v taborišču Džabalija na severnem območju Gaze,« je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje.

Vodja civilne zaščite v Gazi je opozoril, da je bilo taborišče popolnoma uničeno. »Na območju živi na stotine državljanov. Okupacijske zračne sile pa so to okrožje uničile s šestimi bombami ameriške izdelave,« je dejal.

Ob tem je mednarodno skupnost pozval k takojšnjem ukrepanju, da ustavi Izrael, preden bo prepozno, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Na območju Gaze še naprej potekajo intenzivni spopadi med izraelskimi silami in pripadniki palestinskega Hamasa. Izrael trdi, da je v obračunih ubil na desetine pripadnikov Hamasa, uničil več izstrelišč protitankovskih raket in zasegel večjo količino orožja.

Hamas medtem trdi, da je napadel štiri vozila izraelske vojske južno od mesta Gaza in streljal na vojake v bližini mejnega prehoda Kerem Šalom.

Sklad Združenih narodov za otroke Unicef je danes opozoril, da je območje Gaze postalo pokopališče za tisoče otrok in pozval k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja.

»Številke so grozljive. Domnevno je bilo ubitih več kot 3450 otrok. Presenetljivo je, da se število vsak dan znatno poveča. Gaza je postala pokopališče za tisoče otrok, za vse druge pa je pravi pekel,« je dejal tiskovni predstavnik Unicefa.

Dodal je še, da več kot milijon otrok na območju Gaze trpi zaradi pomanjkanja čiste vode.