#foto #video Neurje v Italiji povzročilo poplave, najhuje v Milanu

Sever in osrednji del Italije so v ponedeljek zajela neurja z obilnim dežjem in močnim vetrom. Najhuje je na območju Milana, kjer je reka Seveso prestopila bregove in poplavila severni del mesta. Oblasti v Benetkah so sprožile sistem jezov Mose, ki je mesto obvaroval pred poplavami. V Parmi po neurju pogrešajo eno osebo.