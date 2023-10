Na letni ravni so k inflaciji največ prispevale cene hrane, alkohola in tobaka, ki so se zvišale za 7,5 odstotka. Rast cen se je v primerjavi s septembrom, ko je bila 8,8-odstotna, nekoliko umirila.

Sledile so cene storitev, ki so se oktobra podražile za 4,6 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke manj kot septembra, in neenergetske industrijske dobrine, ki so se zvišale za 3,5 odstotka, kar je 0,6 odstotne točke manj kot septembra.

Cene energije so se medtem oktobra na letni ravni pocenile za 11,1 odstotka, potem ko je bil septembra padec cen energije 4,6-odstoten.

Slovenska inflacija je bila oktobra občutno nad povprečjem evrskega območja. Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 6,6-odstotna.

Gospodarstvo območja evra v tretjem četrtletju z malenkostnim padcem

Gospodarstvo območja z evrom se je v tretjem letošnjem četrtletju v četrtletni primerjavi skrčilo za 0,1 odstotka, medtem ko se je bruto domači proizvod (BDP) v EU v tem času za prav toliko okrepil, kažejo prvi podatki evropskega statističnega urada Eurostat. V medtletni primerjavi je BDP obeh območij porasel za 0,1 odstotka.

V drugem letošnjem četrtletju se je BDP v območju z evrom na četrtletni ravni povečal za 0,2 odstotka, medtem ko je v območju EU gospodarstvo stagniralo, so danes objavili evropski statistiki.

Med državami, za katere so bili na voljo podatki, je v tretjem četrtletju največjo rast BDP beležila Latvija (+0,6 odstotka), sledili sta Belgija (+0,5 odstotka) in Španija (+0,3 odstotka).

Največje padce so na drugi strani strani zabeležile Irska (-1,8 odstotka), Avstrija (-0,6 odstotka) in Češka (-0,3 odstotka).

Na letni ravni so največjo gospodarsko rast imele Portugalska (+1,9 odstotka), Španija (+1,8 odstotka) in Belgija (+1,5 odstotka). Največje krčenje gospodarstva so medtem zabeležile Irska (-4,7 odstotka), Estonija (-2,5 odstotka) ter Avstrija in Švedska (po -1,2 odstotka), so še izpostavili na Eurostatu.