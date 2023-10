»Peščica konvojev, ki gredo preko mejnega prehoda Rafa, ni nič v primerjavi s potrebami več kot dveh milijonov ljudi, ujetih v Gazi,« je dejal Lazzarini. Palestinska enklava je od napada oboroženega gibanja Hamasa na Izrael 7. oktobra pod skoraj popolno blokado izraelskih sil.

Po navedbah ZN je v nedeljo preko Rafe v Gazo vstopilo 33 tovornjakov z vodo, hrano in zdravstvenimi potrebščinami. Pred vojno je v Gazo vsak dan vstopilo približno 500 tovornjakov s pomočjo in drugim blagom.

🚨Since 7 October, @WHO has documented 200 attacks on health care in the occupied Palestinian territory. 494 people have been killed in health attacks including 16 health workers on duty. Health care and civilians must be protected now.#NotATargetpic.twitter.com/zDzMyxwKjd — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) October 30, 2023

»Obstoječi sistem, ki omogoča dostop pomoči v Gazo, je obsojen na propad, če ne bo politične volje, da se zagotovi smiseln pretok oskrbe, ki bo ustrezal humanitarnim potrebam brez primere,« je dejal Lazzarini in pozval Varnostni svet, naj zahteva takojšnjo humanitarno prekinitev ognja. Povedal je, da je bilo v nekaj več kot treh tednih ubitih 64 njegovih sodelavcev.

Vodja Unicefa Catherine Russell je povedala, da se bo resnična cena konflikta merila v otroških življenjih - tistih, ki so zaradi nasilja ugasnila, in tistih, ki jih je nasilje za vedno spremenilo.

More than 420 children are reportedly being killed or injured in Gaza every day – a number which should shake each of us to our core. Read my full statement at the @UN Security Council today: — Catherine Russell (@unicefchief) October 31, 2023

Po njenih besedah trenutno v Gazi deluje le en objekt za razsoljevanje vode in še ta z le petodstotno zmogljivostjo, ker primanjkuje goriva. Varnostni svet je pozvala naj nemudoma sprejme resolucijo, ki bo sprte strani opomnila na obveznosti po mednarodnem pravu in zahtevala prekinitev ognja ter neoviran dostop humanitarne pomoči.

Generalna skupščina ZN z resolucijo, ki poziva k humanitarnemu premirju

Generalna skupščina ZN je prejšnji teden sprejela nezavezujočo resolucijo, ki poziva k takojšnjemu humanitarnemu premirju, vendar Varnostni svet doslej ni mogel doseči dogovora o pravno zavezujoči resoluciji. Trenutno na predlogu dela deset nestalnih članic Varnostnega sveta po tem, ko so propadle resolucije Rusije, Brazilije in ZDA. Medtem je število ubitih v izraelskih napadih na Gazo preseglo 8000.

Veleposlanka ZAE Lana Zaki Nusseibeh je dejala, da bi svet lahko popolnoma razpadel, če bi prezrl voljo večine sveta, izraženo z glasovanjem generalne skupščine. Opozorila je, da je bilo v Gazi 76 napadov na zdravstvene ustanove, pri čemer je bilo poškodovanih 20 bolnišnic. »Naj bom jasna, ta mesta so zaščitena z mednarodnim pravom,« je dejala in dodala, da opozorila pred napadi niso spremenila zaščitenega statusa bolnišnic. Nevarne in nerealne ukaze o evakuaciji je treba končati, je dejala ter jih opisala kot »krute in nepremišljene, prav tako pa je tudi naše zavlačevanje kot varnostni svet«.

»Resno jemanje teh opozoril se začne z ustavitvijo te vojne v Gazi. Ne služimo varnosti Izraela s tem, da mu omogočimo nadaljevanje. Ne moremo odpraviti gnusnih napadov Hamasa 7. oktobra tako, da opravičimo to vojno, ceno katere plačujejo civilisti,« je še povedala Nusseibeh.

Lazzarini je opozorila, da noben kraj v Gazi ni varen, in poudarila, da bo izredno težko zagotoviti več pomoči. »Večina prebivalcev Gaze se je počutila zapuščene. Čutijo, da jih svet vse enači s Hamasom. To je nevarno – celotno prebivalstvo je dehumanizirano. Grozodejstva Hamasa ne odvezujejo države Izrael njenih obveznosti po mednarodnem humanitarnem pravu. Vsaka vojna ima pravila in ta ni izjema,« je pojasnil.

Višja uradnica ZN za pomoč Lisa Doughten je dejala, da je za dostavo pomoči v oblegano Gazo potreben več kot en mejni prehod, vendar je Kerem Šalom, ki je sicer pod nadzorom Izraela, edini, ki je opremljen za sprejem dovolj tovornjakov.

Humanitarian aid must be allowed into Gaza urgently and Israel's illegal blockade lifted. pic.twitter.com/UmducINd12 — Amnesty International (@amnesty) October 20, 2023

Israel's blocking of most humanitarian aid to the deeply needy civilian population of Gaza is a war crimes. It is collective punishment, not a targeted attack on Hamas militants. pic.twitter.com/AUlofSFGkw — Kenneth Roth (@KenRoth) October 26, 2023

Izraelska vojska: Napadamo vse dele Gaze

Spopadi v Gazi se nadaljujejo. Izraelska vojska je zjutraj sporočila, da »izvajajo napade v vseh delih Gaze«. Sporočili so, da so v zadnjem dnevu zadeli več kot 300 ciljev in ubili več Hamasovih teroristov. »Naše aktivnosti bodo osredotočene na severni del Gaze, kjer je težišče Hamasa. Še naprej pa napadamo tudi druge dele območja,« je po poročanju BBC povedal tiskovni predstavnik Jonathan Conricus. Dodal je, da se operacije na severu Gaze širijo »počasi in skrbno«, napadi pa potekajo tako s tal kot iz zraka. Ponovil je, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da ne bi ubijali civilistov. Hamas pa je obtožil, da glavno bolnišnico v Gazi uporabljajo kot skrivališče. Izrael je pred dvema tednoma civiliste, ujete v enklavi, pozval, naj se zaradi lastne varnosti odpravijo v južni del Gaze. V ponedeljek so nato izraelske sile prodrle globlje v severni del enklave, kjer naj bi ostalo 600.000 ljudi. Po navedbah prič so tanki za kratek čas prekinili evakuacijo proti jugu.

Netanjahu: Zdaj je čas za vojno

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek poudaril, da Izrael ne bo pristal na prekinitev ognja v Gazi. »Izrael ni začel te vojne, a bo v njej zmagal,« je povedal in dodal, da se Izrael bori proti »barbarskim silam«. »Kot pravi Sveto pismo, je čas za mir in čas za vojno. Zdaj je čas za vojno,« je še dodal.