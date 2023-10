Netanjahu je navedel imena in priimke treh žensk s posnetka, ob tem pa obljubil, da bo vse zajete in pogrešane vrnil domov. Od skupno 239 talcev jih je po bilo sicer navedbah Hamasa 50 ubitih v izraelskem obstreljevanju Gaze.

Ena od talk v 76-sekundnem posnetku v hebrejščini naslavlja Netanjahuja in ga obtožuje, da talci nosijo breme njegovih političnih, varnostnih, vojaških in diplomatskih neuspehov.

Izraelskega premierja sprašuje, ali ni bilo ubitih že dovolj izraelskih državljanov, ter poziva k sklenitvi sporazuma o izmenjavi talcev za Palestince, zaprte v izraelskih zaporih.

Gre za drug tovrsten videoposnetek, potem ko je Hamas pred dvema tednoma objavil posnetek francosko-izraelske državljanke v ujetništvu. Palestinsko gibanje je sicer doslej izpustilo štiri talke.

V soboto je Hamas sporočil, da so pripravljeni izpustiti vse talce v zameno za izpustitev palestinskih zapornikov. Kot navaja katarska medijska mreža Al Jazeera, je sicer število zaprtih Palestincev v zadnjih tednih skokovito poraslo in preseglo številko 10.000. Izraelske varnostne sile so namreč v času obleganja Gaze okrepile tudi dejavnosti na zasedenem Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu, kjer so izvedli številne racije in aretacije.

V največji izmenjavi ujetnikov s Hamasom je Izrael leta 2011 v zameno za osvoboditev ugrabljenega vojaka Gilada Šalita izpustil 1027 zaprtih Palestincev.