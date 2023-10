»Disciplinska komisija Fife je Luisu Rubialesu, nekdanjemu predsedniku španske nogometne zveze, za tri leta prepovedala vse dejavnosti, povezane z nogometom. Prepoved velja tako na državni kot mednarodni ravni,« so sporočili iz Fife.

Fifa je dodala, da je Rubialesa o odločitvi obvestila v ponedeljek, zdaj pa ima deset dni časa za pritožbo, ki jo bo obravnaval disciplinski komite krovne nogometne zveze.

»Fifa ponavlja svojo popolno zavezanost spoštovanju in zaščiti integritete vseh ljudi ter zagotavljanju spoštovanja osnovnih pravil dostojnega obnašanja,« so še zapisali v izjavi za javnost.

Rubiales je pred dobrim mesecem dni odstopil s položaja predsednika Španske nogometne zveze (RFEF) ter ostalih funkcij v Evropski nogometni zvezi Uefi.

Nekaj dni kasneje se je moral od svojega položaja posloviti tudi generalni sekretar španske zveze Andreu Camps. Še pred obema pa je zveza odstavila trenerja Jorgeja Vildo, ki je Španke popeljal do naslova prvakinj.

Rubiales, ki je bil predsednik španske nogometne zveze od maja 2018, je 20. avgusta v Sydneyju na svetovnem prvenstvu med podelitvijo zlatih medalj španskim igralkam Hermoso poljubil na usta.

Sam je vztrajal, da je poljub izviral iz evforije ob zmagi in da je šlo za »sporazumno« in »vzajemno« dejanje med dvema prijateljema. Štiri dni pozneje je Hermoso prek sindikata nogometašic in družbenega omrežja X, nekdanjega Twitterja, sporočila, da mu ni dala dovoljenja za poljub.

Dejanje je obsodila tako politična kot tudi mednarodna športna javnost.

Rubiales se je nekaj ur za tem odzval na omrežju X. Zapisal je, da se bo pritožil. »Primer bom peljal do konca, da resnica pride na dan in da bo zadoščeno pravici,« se glasi njegov zapis, ki je podkrepljen z emotikonom napetih bicepsov.