»V noči na 30. oktober so ukrajinske oborožene sile napadle strateško poslopje zračne obrambe na zahodni obali začasno zasedenega Krima,« je prek Telegrama sporočila ukrajinska vojska.

Ruski uradni kanali tega napada niso formalno potrdili, je pa o nočnih aktivnostih zračne obrambe nad Sevastopolom poročal Mihail Razvožajev, ruski guverner največjega mesta, ki se nahaja na skrajnem jugu polotoka. Rusko obrambno ministrstvo v Moskvi ni navedlo podatkov o nočnih napadih, je pa sporočilo, da so pri Krimu ob 13. uri po lokalnem času uspešno prestregli osem manevrirnih raket britanske izdelave.

Kot navajajo lokalni ukrajinski uradniki, Rusija medtem nadaljuje z napadi na ukrajinsko ozemlje, od koder danes poročajo o žrtvah v regijah Herson in Odesa.

V popoldanskem obstreljevanju vasi v hersonski regiji je bil ubit en moški, še ena oseba je bila ranjena, je sporočil guverner Oleksandr Prokudin. Po njegovih navedbah je bila pred tem v nočnem obstreljevanju ubita starejša ženska, ko so ruske sile zadele njeno stanovanje.

Najmanj sedem ljudi je bilo ranjenih, ko je ruski izstrelek zadel avtobus, še štiri osebe pa so utrpele poškodbe, ko je ruska manevrirna raketa tipa iskander zadela poslopje za popravilo ladij v pristaniškem mestu Odesa.

Guverner ruskega Belgoroda Vjačeslav Gladkov po drugi strani trdi, da so ukrajinske sile v zadnjih 24 urah 40-krat ciljale to obmejno regijo, na svoji spletni strani navaja ruska tiskovna agencija Tass.

Od začetka ukrajinske protiofenzive junija letos so se okrepili napadi domnevno ukrajinskih brezpilotnih letalnikov in raket na ozemlje enostransko priključenega Krima in Rusije, vključno z Moskvo. Poleti naj bi ukrajinske sile uspešno izvedle tudi posebno operacijo po kratkotrajnem izkrcanju na Krimu.