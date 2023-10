Erling Haaland je doslej v karieri odigral 250 klubskih tekem, zabeleženih pa ima že 198 golov in 47 asistenc. Na zadnjih 100 tekmah v klubskih dresih (za Borussio Dortmund in Manchester City) je 23-letni napadalec v polno meril kar 96-krat. Haaland je kkljub svoji mladosti že prodrl tudi na seznam 20 najboljših strelcev vseh časov v ligi prvakov. V tem tekmovanju je doslej odigral 33 tekem, zabil pa je 37 golov, in je edini, ki ima več golov kot nastopov.

Erling Braut Haaland je bil rojen 21. julija 2000 v angleškem Leedsu, kjer je njegov oče Alf-Inge Håland igral za Leeds United. Erling se je kasneje preselil v Bryne na Norvešem,v katerem so prej živeli njegovi starši. Poleg nogometa je v mladosti treniral tudi rokomet, golf in atletiko. Leta 2006 je v svoji starostni skupini z 1,63 metra postavil svetovni rekord v skoku v daljavo z mesta.

Pri petih letih se je Haaland pridružil akademiji lokalnega kluba Bryne FK in v sezoni 2015./16 za rezervno moštvo dosegel 18 golov na 14 tekmah. Za prvo moštvo kluba je debitiral leta 2016 v drugoligaški tekmi proti Ranheimu.

Haaland je sprva igral krilo, kasneje pa so ga postavili na položaj srednjega napadalca Zanimivo je, da v svoji prvi sezoni za klub ni dosegel niti enega gola.

V dresu Moldeja in Salzburga

Leta 2017 je Haaland podpisal pogodbo z Moldejem. 26 aprila je v svojem debitantskem nastopu dosegel svoj prvi gol za klub ob zmagi v pokalni tekmi proti Voldi, v ligi pa je debitiral 4.junija proti Sarpsborgu 08 in kot rezerva zadel edini gol na tekmi. V svoji prvi sezoni je dosegel 4 gole na 20 tekmah.

Julija 2018 je Haaland že v prvih 21 minutah tekme z Brannom zadel štirikrat za zmago s 4:0, Molde pa je začel dobivati zanj ponudbe od številnih evropskih klubov. V letu 2018 je dosegel 16 golov na 30 tekmah in bil kot najboljši strelec Moldeja proglašen tudi za novinca leta na Norveškem.

Januarja 2019 je Haaland prestopil k Red Bull Salzburgu. Svoj prvi gol je dosegel 12. februarja ob zmagi proti Lasku, prvi hat-trick pa 19. julija v pokalni tekmi proti SC-ESV Parndorf 1919. Septembra mu je uspel že tretji hat-trick, ob tem pa je na šestih tekmah dosegel vsakič po vsaj en gol, skupno kar 11. V pokalu UEFA je zabil na prvih petih tekmah in v celotni sezoni za Red Bull Salzburg dosegel 28 golov v 22 nastopih.

Prestop v Borussio Dortmund

Decembra 2019 je Haaland z Borussio Dortmund podpisal štiri in pol letno pogodbo za okoli 20 milijonov evrov. Za Borussio je v nemški ligi debitiral januarja 2020 v tekmi proti Augsburga kot rezerva v drugem polčasu, in že po 23 minutah ob zmagi dosegel svoj prvi hat-trick za klub. Šest dni kasneje je v lokalnem derbiju proti Kölnu zabil še dvakrat. Čeprav je v januarju igral skupaj samo eno uro, je bil prograšen za najboljšega igralca meseca v Bundeslig. Borussia je v sezoni 2019/20 osvojila 2. mesto v prvi nemški ligi Haaland pa je za Red Bull Salzburg in Borussio Dortmund dosegel 44 golov v 40 tekmah.

V sezoni 2020/21 je z Borussio po zmagi nad Leipzigom osvojil naslov nemškega pokalnega prvaka. V tej sezoni je zabil 41 golov in prejel nagrado na najboljega igralca Bundeslige po izboru navijačev. Ob tem je bil z desetimi doseženimi goii tudi najboljši strelec v Ligi prvakov.

Evropski in angleški naslov z Manchester Cityjem

Poleti 2022 je Haaland za 60 milijonov evrov podpisal petletno pogodbo z Manchester Cityjem. Konec avgusta je dosegel hat-trick v ligaški tekmi proti Crystal Palaceu, štiri dni kasneje pa še proti Nottingham Forestu. Septembra je v Ligi prvakov zabil dvakrat proti Sevilli in postal prvi igralec v zgodovini, ki je dosegel 25 golov v 20 tekmah največjega klubskega tekmovanja. V začetku oktobra mu je kot prvemu v zgodovini Premier lige uspelo doseči tri hat-tricke na treh domačih tekmah zapored.

Marca letos je Haaland zabil pet golov na tekmi osmine finala Lige prvakov 2022./23 proti Leipzigu ob zmagi s 7:0, s čimer je izenačil rekord Messija in Luiza Adriana po številu doseženih golih na eni tekmi Lige prvakov. Haaland je na tej tekmi dosegel svoj 39. gol v sezoni in s tem podrl rekord za najbolšjega klubskega strelca v eni sezoni.

Haaland je aprila proti Fulhamu dosegel svoj 50. gol sezone v vseh tekmovanjih in s tem postavil tudi rekord med igralci Premier lige, maja pa še rekordni 35 gol v Premier Ligi. Teden dni kasneje je Haaland je s prav tako rekordnimi 82 odstotki glasov osvojil nagrado za igralca leta Premier lige. Z Manchester Cityjem je v tej sezoni osvojil tako angleški kot evropski naslov ter s skupno 44 goli in asistencami podrl rekord Thierryja Henryja v eni sezoni sezoni prve angleške nogometne lige. Ob tem je Haaland osvojil še evropski Zlati čevelj, nagrado za najboljšega strelca v Evropi in Zlati čevelj za sezonu 2022./23 na Otoku, kjer je v 35 nasttopih dosegel rekordnih 36 golov. Za posladek je Haaland avgusta prejel še nagrado UEFA za igralca leta.

Devet golov proti Hondurasu

Haaland je seveda nastopal za vse selekcije Norveške. Leta 2019. je na tekmi Svetovnega prvenstva do 20 let proti Hondurasu ob zmagi z 12:0 zabil kar devet golov in bil prvi strelec prvenstva, Za norveško A reprezentanco je debitiral septembra 2019 ob zmago proti Malti z 2:0 v kvalifikacijah za evropsko prventsvo 2020. Svoj prvi gol za A selekcijo je dosegel septembra 2020 ob porazu v Ligi narodov proti Avstriji (1:2), prvi hat-trick za Norveško v istem tekmovanju proti Romuniji (4:0), drugi hat-trick pa leta 2021. u kvalifikacijski tekmi za Svetovno prvenstvo 2022. ob zmagi s 5:1 proti Gibraltarju.