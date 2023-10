Umetniški del so ustvarjalci - med njimi tudi dramaturginja Ajda Rooss - naslovili Jezik, knjiga in umetna inteligenca. Posebno pozornost so namenili obletnici rojstva Küzmiča, učitelja in protestantskega duhovnika, ki se ga je oprijel vzdevek prekmurski Trubar. S prevodom Nove zaveze v prekmurščino konec 18. stoletja je namreč prekmurskim Slovencem protestantom omogočil brati temeljno knjigo krščanstva v njihovem jeziku.

Avtor izvirne glasbe za proslavo je Drago Ivanuša, ki se bo tudi kot pianist na odru pridružil Žigi Golobu, Emi Kobal, Niku Komac-Niksonu, Loli Mlačnik in Lauri Pal. Pesmi Nobena Milana Vincetiča in prekmursko ljudsko Zrejlo je žito bo interpretirala pevka skupine Koala Voice Manca Trampuš.

Avtorja scenografije sta Meta Grgurevič in Jaša, za video bo poskrbela Vesna Krebs, za kostume Tina Kolenik, za svetlobno oblikovanje pa Gregor Smrdelj.

Proslavo bo neposredno prenašala RTV Slovenija.

Dan reformacije, ki je tudi dela prost dan, kot državni praznik v Sloveniji obeležujemo od leta 1992. Z njim se spominjamo obdobja, ko smo dobili prve tiskane knjige in z njimi tudi slovenski knjižni jezik. Prvo knjigo v slovenskem jeziku, Katekizem, je napisal Primož Trubar (1508-1586).