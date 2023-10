Državna sekretarka Humar je v Argentino prispela po dveh dneh v brazilskem Sao Paulu, kjer je odprla prostore Slovenskega doma Triglav ter se srečala s slovensko skupnostjo v tej južnoameriški državi.

Slovenski dan so letos organizirali v Slomškovem domu v Buenos Airesu, enemu od šestih domov, ki tam združujejo argentinske Slovence, vsi pa delujejo v okviru krovne organizacije Zedinjene Slovenije.

Humar si je v svojem nagovoru zaželela, da bi še naprej negovali tako skupnost v Argentini, kot tudi skupnost v Sloveniji in drugje po svetu. "Ocean nas ločuje, to je res, vendar mi mislimo na vas," je sporočila zbranim ter podelila več priznanj, zaslužnim za ohranjanje slovenske kulture v Argentini.

Ob robu druženja se je srečala s predstavniki slovenskih društev in se seznanila z načrti slovenske skupnosti. Na sestanku so ji sogovorci izrazili željo po povezovanju, tako med Slovenci v Argentini, kot tudi s Slovenci v domovini. Enotni so si bili, da je ohranjanje jezika bistvenega pomena, zato si vsi želijo, da bi se na področju učenje jezika naredilo več tudi s strokovno pomočjo iz Slovenije. Ob tem so tudi povedali, da si želijo več izmenjav predvsem mladih iz obeh držav.

V Argentini po ocenah živi okoli 30.000 Slovencev in njihovih potomcev. Največja koncentracija Slovencev je v mestih Buenos Aires, San Carlos de Bariloche, Mendoza, Parana in Rosario.