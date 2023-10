Tri tedne po Hamasovem pokolu 1400 Izraelcev, večinoma civilistov, se je po trditvah premierja Benjamina Netanjahuja začela kopenska operacija izraelske vojske. Očitno ne bo šlo za veliko ofenzivo, ampak za več manjših vdorov v močno urbanizirano Gazo, v kateri se skriva polno pasti za agresorja. Že same ruševine predstavljajo dobro kritje za Hamasove zasede.

Po izjemno hudem bombardiranju, obstreljevanju z granatami in raketiranju so v petek zvečer tanki in specialci že tretjo noč zapored vdrli v manjši severni del enklave, a drugače kot prejšnji dve noči so tokrat tam tudi ostali. V bojih s Hamasom, ki so se nadaljevali v nedeljo, sta bila dva Izraelca ranjena. V nedeljo so iz Izraela prišle okrepitve, a velika večina izraelskih vojakov še čaka ob meji. Samo v soboto pa je tudi iz zraka in z morja izraelska vojska, kot sama trdi, napadla 450 tarč v Gazi. Predvsem hoče najprej uničiti Hamasove podzemne predore.

V petek zvečer so Izraelci za 24 ur ustavili delovanje interneta in telefonskih linij, že od prej pa ni elektrike (v bolnišnicah uporabljajo agregate). Tako vso soboto ni bilo mogoče izvedeti, kaj se dogaja v Gazi.

Ali je res že 8000 mrtvih?

Po treh tednih neprestanih napadov na 2,3-milijonsko Gazo iz zraka, z morja in izraelskega ozemlja bi se zdaj lahko začela nova, še hujša etapa vojne. Po trditvah iz enklave je doslej umrlo več kot 8000 ljudi. Sicer so Hamasove oblasti iz Gaze v četrtek zaradi dvomov o teh številkah objavile podatke vseh do tedaj 7028 mrtvih v enklavi, pri tem za 281 ljudi identitete niso odkrili, za preostalih 6747 pa je objavljene podatke mogoče preveriti na matičnem uradu na Zahodnem bregu. Ni pa ločevanja civilistov od pripadnikov Hamasa in Islamskega džihada. Sicer se je že po prejšnjih vojnah v Gazi izkazalo, da Hamasove oblasti ne lažejo pri poročanju o mrtvih.

»Vojna bo dolga in težka!«

Benjamin Netanjahu je v soboto zvečer po televiziji sporočil, da se je začela kopenska operacija: »Uničili bomo Hamas, da bi lahko preživeli, pa tudi v prid vsega človeštva.« Dejal je, da je izraelska vojska »najbolj etična na svetu«, in obtožil Hamas, da uporablja civiliste kot živi ščit. Pohvalil se je s podporo ZDA in evropskih držav. Poudaril pa je: »Smo šele na začetku operacij. Vojna v Gazi bo dolga in težka.«

Ob vse večjem pritisku družin zajetih Izraelcev je obljubil, da bo Izrael poskušal na vse možne načine doseči osvoboditev 220 talcev. Ni pa se še odzval na predlog iz Hamasa, da bi zamenjali vse te talce za okoli 6000 Palestincev, ki so v izraelskih zaporih. Iz Hamasove delegacije, preden je zapustila Moskvo, pa so sporočili, da bodo izpustili osem talcev, ki so po rodu iz Rusije, a najprej jih morajo najti.

V soboto in nedeljo so v številnih evropskih mestih in v New Yorku potekali protesti proti stopnjevanju izraelskih napadov na Gazo. Humanitarno premierje pa je zahtevalo 120 članic ZN. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je Izrael spet obtožil vojnih zločinov in vzkliknil zahodnim državam: »Jokali ste za otroki v Ukrajini. Zakaj ta molk glede ubitih otrok v Gazi?« Izrael je nato iz Ankare odpoklical veleposlanika.

Grozljivo v bolnišnicah

Po 21. oktobru, ko se je 14-dnevna popolna blokada končala, je v enklavo prišlo komaj 94 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Velik problem je zlasti pitna voda. V južnem delu pa je več tisoč lačnih Palestincev vdrlo v skladišča Združenih narodov s hrano.

Kot je za francosko televizijo LCI poročal Leo Cans iz misije Zdravniki brez meja, so bolnišnice v Gazi polne ranjencev, a ne Izrael ne Egipt ne dovolita, da bi v Gazo prišla zdravila, ki čakajo ob meji. Največji problem je, da operacije potekajo brez anestezije, kar je še posebej hudo pri otrocih, med katerimi so nekateri tudi 60-odstotno opečeni. Dejal je še: »Nekatere uspešno operiramo, a nekaj dni zatem umrejo, ker nimamo zdravil, ki jih potrebujejo po operaciji.« Tudi v južnem delu enklave so tarče bolnišnice in druge zdravstvene ustanove.

