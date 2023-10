Na plazu v Strugah se po Orešnikovih besedah vseskozi nekaj dogaja, zemljino pa Savinja sproti odnaša. Več informacij, kako bodo ukrepali glede plazu oz. kakšna bo ocena glede tega, bodo prebivalci dobili predvidoma januarja prihodnje leto. Medtem naj bi dokončno izvedeli tudi, kaj bo z njihovimi domovi, ki so jih v začetku avgusta močno načeli narasla Savinja, nanosi in plazovi.

V petek so dobili individualne ocene glede potrebne gradbene sanacije hiš, a Orešnik pravi, da se stvari iz dneva v dan poslabšujejo in da bo prej kot stroka odgovor verjetno dala narava sama. »Čas ni na naši strani. Videti je, da se bo narava odločila pred nami, pred vlado, in bo rešitev na dlani najbrž dala kar sama,« je dejal Orešnik.

Po njegovih besedah so nekatere hiše od prejšnjega tedna dodatno razpokale, konec prejšnjega tedna je narasla voda dodatno spodkopala tudi jez na desni strani Savinje od plazu navzdol, nastali so tudi novi manjši usadi. Orešnik tudi meni, da bi bilo treba na plazu namestiti opozorilno alarmiranje.

Plaz ponoči vseskozi opazujejo prostovoljni gasilci, pa je za STA dejal župan Občine Luče Klavdij Strmčnik. Plaz se po njegovih podatkih počasi premika, trenutno malo manj kot prejšnji teden, ko se je v eni noči premaknil za deset metrov.

Glede plazenja na območju naselja Krnica nad Lučami pa je povedal, da je deževje konec minulega tedna ponovno zasulo območje ob eni hiši, a da so hišo rešili s pomočjo mehanizacije, ki je bila tam. Napovedal je, da bodo območje pregledali, a opozoril, da dostop do plazu s tovornjaki ni možen.

Potem ko je prejšnji teden v četrtek v Braslovčah odpadel sestanek pristojnih s prebivalci dela naselij Letuš in Rečica ob Savinji glede njihove poplavne ogroženosti, pa je tam sestanek sklican za ta četrtek ob 16. uri, je za STA povedala direktorica občinske uprave Občine Braslovče Natja Šketa Miser.

Že od prej je napovedano, da bodo strokovnjaki predstavili podrobnosti predvidene selitve prebivalcev letuškega levega in desnega brega Savinje na nadomestno lokacijo v Rakovlje. Gre za preselitev okoli 150 hiš, ki jih je močno prizadela avgustovska vodna ujma. Sestanek, kamor so v ujmi prizadete občane osebno povabili, bo za medije zaprt.

Znano je sicer, da del krajanov Letuša selitvi nasprotuje in se med drugim zavzema za ustrezno ureditev brežin reke Pake in Savinje.