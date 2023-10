Zadnji krog pogajanj je potekal ob robu srečanja ministrov skupine G7 na Japonskem. »Na žalost preprosto nismo dosegli potrebnega premika na strani EU,« je Watt pojasnil za avstralsko nacionalno televizijo ABC.

Po oceni ministra je malo verjetno, da bi se pogovori nadaljevali v trenutnem sklicu parlamenta, kar nakazuje, da se bo avstralska vlada za pogajalsko mizo morda vrnila šele po tamkajšnjih parlamentarnih volitvah leta 2025.

Evropski komisar za trgovino Valdis Dombrovskis je medtem za propad pogajanj okrivil Avstralijo, ki je po njegovih besedah odstopila od predhodnih zavez. Ob tem je vztrajal, da je Bruselj Canberri predstavil »komercialno smiselno ponudbo za dostop do kmetijskih trgov«. »Evropska komisija ostaja odprta za nadaljevanje pogajanj,« je dodal.

Francoski minister za trgovino Olivier Becht je sicer še prejšnji teden izpostavil »številne pozitivne napredke« v pogajanjih, kar je spodbudilo upanje, da bo dogovor dosežen.

Pogajanja o prostotrgovinskem sporu med Avstralijo in EU so se začela leta 2018, vendar so se večkrat zapletla glede tega, kako zelo bi morala Evropa odpreti svoj trg za avstralski izvoz jagnjetine, govedine in sladkorja.

Med pogajanji je prišlo do nesoglasij tudi glede zaščitenih označb porekla izdelkov, kot sta feta in prosecco, vendar je evropska stran ponudila kompromisne predloge, da bi avstralski proizvajalci lahko še naprej uporabljali te oznake, vendar pod določenimi pogoji, navaja AFP.

Na drugi strani EU zanimajo surovine, ki se jih rudari v Avstraliji in uporablja v visokotehnoloških industrijah, kot je avtomobilska.

EU je za Kitajsko in Japonsko tretja največja trgovinska partnerica Avstralije. Avstralija je medtem 18. največja trgovinska partnerica EU.