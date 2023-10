S policijske uprave Novo mesto so sporočili nekaj več informacij o obsežnem požaru, ki je v petek zajel večji gospodarski objekt z nameščeno sončno elektrarno na strehi. S požarom v naselju Desinec na območju Črnomlja se je borilo več kot sto gasilcev, ki so požar sčasoma omejili in pogasili. »Med reševanjem premoženja iz objekta je ena oseba dobila opekline, oskrbeli so jo reševalci,« so potrdili na PU Novo mesto. Odpeljali so jo v novomeško bolnišnico.

Nastala je ogromna materialna škoda, saj je po navedbah policije objekt v celoti zgorel, zraven tudi dva traktorja, kmetijska in gradbena mehanizacija, stroji za obdelavo lesa in kovin, več starejših avtov, kakih 30 ton koruze, les, orodje.

Zagorelo na ostrešju

Kriminalisti so po ogledu kraja izključili tujo krivdo, do požara pa je prišlo na strehi, kjer je nameščena elektrarna. Preiskavo nadaljujejo, še vedno namreč iščejo vzrok požara ter okoliščine, povezane z njim.

V večji intervenciji so v neznosni vročini sodelovali gasilci več prostoljnih gasilskih društev - PGD Črnomelj, Adlešiči, Mavrlen, Petrova vas, Rodine, Rožič Vrh, Talčji Vrh, Vranoviči, Dragatuš, Tribuče, Butoraj, Dobliče, Tanča Gora, Vinica, Stari trg ob Kolpi, Kot-Brezje, Semič, Gradnik in Zapudje.