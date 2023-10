V agenciji opozarjajo, da bo danes in v torek ponekod na širšem območju Julijskih Alp padlo tudi več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter. Danes bo sicer deževalo predvsem na zahodu in jugu Slovenije, ponoči pa se bo dež razširil nad vso Slovenijo, so zapisali na spletni strani agencije.

V Geološkem zavodu Slovenije pa opozarjajo, da danes popoldan in v torek zaradi napovedanih povečanih količin padavin in predhodne namočenosti tal obstaja povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob avgustovski ujmi, so sporočili.

Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja predvsem za severozahodno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin.

Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih in upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej ob odrejeni evakuaciji.