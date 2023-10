#recept Odlični koruzni polpeti

Ti mehki, dišeči in neverjetno odlični polpeti so odlična priloga, so super s solato ali pa v sendvičih in burgerjih. Za pripravo potrebujete le konzervo kuhane koruze, moko in jajce. Priprava je otroško lahka, enostavno se pogreje in celo zamrzne.