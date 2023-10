Udeležili se je bodo predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki bo položila venec, podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič v imenu predsednice DZ in predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

Prvi november, dan spomina na mrtve, je državni praznik in dela prost dan. Za ta dan je značilno obiskovanje grobov bližnjih, polaganje cvetja nanje in prižiganje sveč v spomin na pokojne. Praznik, ki je bil dela prost dan že v Socialistični republiki Sloveniji, ko je bil imenovan dan mrtvih, je v samostojni Sloveniji po navedbah raziskovalcev ohranil podobno vlogo in način obeleževanja kot v družbenopolitičnem sistemu pred letom 1991.

Dan spomina na mrtve temelji na cerkvenem prazniku vseh svetih, s katerim Cerkev opozarja, da so poleg javno razglašenih svetnikov svetništvo skozi čas dosegli tudi drugi neimenovani ljudje. Dan pozneje, 2. novembra, na dan vernih duš, pa se spominjajo vseh vernih rajnih. Vzhodna Cerkev je imela praznik vseh svetih že v 4. stoletju, prek Galije pa se je v 9. stoletju razširil v zahodno Cerkev.

Po Sloveniji več slovesnosti

Po državi se bo v dneh pred praznikom zvrstilo več slovesnosti. Delegacija Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (NOB) Ljubljana in Mestne občine Ljubljana bo danes venec položila v spominskem parku borcev in talcev NOB na Žalah, kjer bo imel nagovor ljubljanski župan Zoran Janković, nato pa še pri gramozni jami ter spomeniku padlim v vojni za Slovenijo 1991 na Žalah, kjer bo imel nagovor minister za obrambo Marjan Šarec.

Delegacija ministrstva za notranje zadeve in policije bo danes položila vence k spominskima obeležjema v Parku spomina v Tacnu in k pomniku padlim v vojni za Slovenijo na ljubljanskih Novih Žalah.

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana na dan spomina na mrtve ob 10. uri na Sv. Urhu prireja žalno slovesnost s polaganjem cvetja, kjer bo spregovoril prvi predsednik republike Milan Kučan, sodelovala pa bo tudi častna straža Slovenske vojske in praporščaki veteranskih organizacij.

V Mariboru pa bo v sredo potekala žalna slovesnost pri partizanskem grobišču na pokopališču Pobrežje. Udeležil se je bo tudi mariborski župan Saša Arsenovič, ki bo položil venca na grobišče padlim v 1. svetovni vojni in grobišče sovjetskih ujetnikov.

Praznike tudi letos spremljajo dobrodelne akcije

Fundacija Svečka je v dneh pred 1. novembrom v 27 slovenskih krajih organizirala ekološko-humanitarno akcijo Manj svečk za manj grobov. Namen akcije je zmanjšati količino sveč na pokopališčih v času 1. novembra in zbrana sredstva preusmeriti v dobrodelne namene. Zbrana sredstva bodo med drugim letos namenili prizadetim v poplavah.

Podjetje Žale v Ljubljani pa bo ob letošnjem prazniku že 19. leto zapored organizirala dobrodelno prodajo sveč pred cerkvijo Svetega križa na Plečnikovih Žalah. Tokrat bodo šla zbrana sredstva javnemu zavodu Mladi zmaji. Donacija bo podprla izvedbo programa strokovne podpore mladinskim delavcem v Ljubljani, ki jo organizacija izvaja.

Spremenjen prometni režim na območju pokopališča Žale

Pred dnevom spomina na mrtve bo prometni režim na območju nekaterih pokopališč spremenjen. Avtobusi mestnega potniškega prometa v Ljubljani bodo v torek in sredo vozili po posebnih voznih redih, prilagojenih večjemu obisku pokopališč. Na linijah 2, 7, in 22 bo vozilo večje število avtobusov kot običajno. Prav tako bodo obratovale linije 11B, 18, 20 in 21, ki sicer ob praznikih ne obratujejo.

Za linije 1B, 3, 3G, 6B, 19B, 19I in 21Z bo veljal nedeljski vozni red, vse ostale linije mestnih avtobusov pa bodo obratovale po prirejenem sobotnem voznem redu. Liniji 12 in 12D bosta delno spremenjeni in bosta obratovali mimo Žal v obeh smereh.

Zaradi boljše pretočnosti bo v torek in sredo na postajališču Žale mogoč vstop in izstop na vseh vratih avtobusov. Potniki bodo lahko plačali prevoz s kartico Urbana neposredno pri kontrolorjih Ljubljanskega potniškega prometa, ki bodo stali pri vratih. Avtobusi na vseh linijah mimo Žal bodo do srede nizkopodni in zgibni.

Za vse, ki težje hodijo, bosta v času praznikov med 9. in 17. uro na Žalah na voljo dva odprta kavalirja, ki bosta obiskovalce zapeljala do želenih lokacij. Vozili lahko obiskovalci pokopališča v tem času ustavijo kjerkoli oziroma ju pokličejo na telefonsko številko 031 666 332.

Obiskovalci Žal bodo na sicer plačljivih parkiriščih v bližini pokopališča lahko od sobote do vključno srede parkirali brezplačno. V tem času bodo zapornice dvignjene. Do srede bo parkiranje možno tudi na začasnem parkirišču ob vrtnariji Ravnikar ob Koželjevi ulici, in sicer med 7. in 19. uro. Dostop do parkirišč Žale V in Ravnikar je možen samo iz smeri obvoznice, dostop na parkirišče Žale I pa iz smeri Koželjeve. Parkiranje na sami Tomačevski cesti zaradi dvosmerne prometne ureditve ne bo možno.

Brezplačen avtobusni prevoz do pokopališč tudi po drugih mestnih občinah

Prometni režim bo v torek in sredo spremenjen tudi v okolici pokopališč Pobrežje, Dobrava, pokopališča Gorca v Malečniku in pokopališča v Razvanju, so opomnili na Mestni občini Maribor. Med prazniki velja tudi daljši odpiralni čas na pokopališčih Pobrežje in Dobrava, povečana pa bo tudi prisotnost redarjev in policije. Mestna občina Maribor bo proti mariborskim pokopališčem na liniji 3 in 12 prav tako omogočila brezplačen avtobusni prevoz.

Mestna občina Koper ob prihajajočem dnevu spomina na mrtve pričakuje povečano število obiskovalcev mestnega pokopališča Škocjan, zato bo letos ponovno omogočila brezplačen avtobusni prevoz do pokopališča.

Spremenjen pa bo tudi prometni režim na javnih cestah na območju pokopališč v Mestni občini Celje, in sicer v torek in sredo od 7. do 17. ure. V tem času bo na območju Mestnega pokopališča Celje in pokopališča Teharje spremenjen način parkiranja, zagotovljene bodo tudi izredne vožnje javnega mestnega prometa.

Policisti pri tem opozarjajo na previdnost. Pričakovati je povečan promet v okolici pokopališč, pa tudi na mejnih prehodih in cestah, ki povezujejo večja središča. Državljane medtem pozivajo, da ob obisku pokopališč pazijo na svoje predmete in ob odhodu od doma zavarujejo svoje nepremičnine pred krajo, so sporočili s policije.