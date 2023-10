Na letno inflacijo so septembra najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Čeprav se medletna rast teh cen postopno umirja, ostaja visoka, zato je njihov precejšnji prispevek k splošni rasti cen pričakovati tudi oktobra.

Občuten je bil septembra tudi učinek cen električne energije. Te so bile zaradi odprave ukrepa znižanega plačila prispevkov septembra medletno precej višje in podobno naj bi veljalo tudi za oktober.

Bistveni padec stopnje letne inflacije tako oktobra ni verjeten.

Po zadnjih napovedih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj naj bi se do konca leta inflacija le počasi umirjala in tudi decembra presegla pet odstotkov. V povprečju leta naj bi dosegla 7,6 odstotka, podobno napovedujejo v Mednarodnem denarnem skladu.

Banka Slovenije medtem kot problematično izpostavlja predvsem dejstvo, da slovenska inflacija močno presega inflacijo v območju z evrom. Ta je septembra dosegla 4,3 odstotka. Podatke o oktobrski inflaciji v območju skupne valute bo evropski statistični urad Eurostat objavil v torek.