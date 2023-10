V sobotnih kvalifikacijah je bil sicer najhitrejši Leclerc. V prvi vrsti je bil še njegov moštveni sotekmovalec Španec Carlos Sainz, na tretjem mestu je dirko začel svetovni prvak Verstappen.

A start se je razpletel slabo za Ferrarija in še slabše za domačega aduta Sergia Pereza. Mehiški dirkač ekipe Red Bull, ki se z Lewisom Hamiltonom bori za drugo mesto v seštevku sezone, se je po nekaj zavojih prebil ob bok Leclerca in Verstappna, toda ob izhodu iz zavoja ni bilo prostora za vse tri. Mehičana je ob stiku z Leclercom vrglo v zrak in je končal ob stezi, pozneje pa predčasno končal dirko. Tudi Leclerc je imel poškodovan dirkalnik, a je lahko nadaljeval.

Verstappen, ki je v tej sezoni prevladoval na večini dirk in si že precej pred koncem privozil naslov prvaka, prejšnji teden pa v ZDA dosegel tudi jubilejno 50. zmago v karieri, se je izognil temu kaosu in pobegnil naprej na prvem mestu.

Vodil je do prvih postankov, potem pa je načrte taktikom v ekipah prekrižal Kevin Magnussen. V 34. krogu je namreč danski dirkač ekipe Haas po težavah z dirkalnikom zapeljal s steze in se zaletel v zaščitno ogrado, avto pa je tudi zagorel. Dirkač se je nepoškodovan rešil, vendar so morali dirko za 20 minut prekiniti, da so popravili zaščito ob stezi.

Ob novem startu je najbolje potegnil Verstappen, sledila sta Leclerc in Hamilton. V ospredju je Nizozemec spet pobegnil, tako kot ob prvem startu, v boju za drugo mesto pa je Hamilton že po nekaj krogih prišel mimo Leclerca in nato tega mesta do konca ni več spustil iz rok. Leclerc se je tako moral sprijazniti s tretjo stopničko, pod zmagovalnim odrom pa sta ostala Sainz in Britanec Lando Norris z McLarnom.

"Množica navijačev je bila sijajna, hvala vsem. Za mano je izjemna sezona, danes nam je načrte malo prekrižala rdeča zastava, a se je vseeno dobro končalo," je po zmagi za prireditelje dirke povedal Verstappen, ki je tako že 51. v karieri stopil na najvišjo stopničko.

S toliko zmagami se je na četrtem mestu večne lestvice izenačil s Francozom Alainom Prostom. Pred njim so še Hamilton (103), Michael Schumacher (91) in Sebastian Vettel (53).

V boju za skupno drugi mesto je tako Hamilton spet nekoliko zmanjšal razliko. Potem ko je pred tednom dni v Austinu sprva že prišel povsem blizu, a je po diskvalifikaciji zaradi tehničnih nepravilnosti na dirkalniku izgubil drugo mesto, je zdaj izkoristil odstop Pereza. Razlika med njima je po novem 20 točk (220-240). Verstappen jih ima na vrhu že 491.

Do konca svetovnega prvenstva so ostale še tri postaje, prva bo naslednji teden Brazilija.