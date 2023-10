Adobe, ameriško računalniško podjetje s sedežem v San Joseju, ki razvija programsko opremo za izdelovanje kakovostnih računalniških izpisov, risanje, oblikovanje dokumentov in pripravo za tisk ter izdelavo spletnih strani, je nedavno predstavil vrhunsko interaktivno »digitalno« obleko, imenovano Project Primrose.

Bleščice kot miniaturni zasloni

Revolucionarna obleka je prepletena z bleščicami, ki delujejo kot »moduli odsevnih svetlobnih difuzorjev« z uporabo tekočih kristalov, kot so tisti, ki jih najdemo v tehnologiji pametne razsvetljave. Raziskovalci opisujejo te bleščice kot miniaturne zaslone, izdelane iz pametnih materialov, ki uporabnikom omogočajo prikazovanje vsebine, ustvarjene s programi Adobe Firefly, Adobe After Effects, Adobe Stock in Adobe Illustrator.

To tehnologijo bi bilo mogoče neopazno vključiti v oblačila, pohištvo in različne površine ter ponuditi neomejene možnosti za osebni slog. V videopredstavitvi na konferenci Adobe MAX 2023 je raziskovalka Christine Dierk nosila oblačilo brez naramnic, ki je sprva spominjalo na navadno koktajl obleko. Toda s pritiskom na daljinski gumb so se vzorci obleke začeli spreminjati. »V nasprotju s tradicionalnimi oblačili, ki so statična, mi Primrose omogoča, da lahko v trenutku osvežim svoj videz,« je pojasnila znanstvenica iz podjetja Adobe, medtem ko je pokazala, kako lahko barve neopazno prehajajo iz svetle v temno. »Ni nujno, da je moda statična. Lahko je dinamična in celo interaktivna. Veselimo se prihodnosti, v kateri bo na voljo več načinov za izražanje,« je še dodala.