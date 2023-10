Reformacija je odločitev o lastni usodi

Evangeličanska cerkvena občina Ljubljana šteje približno 200 vernikov. Ustanovljena je bila leta 1852, do leta 1945 pa so bili vsi pastorji Nemci. Cerkveno občino vodi duhovnik in nekdanji škof Geza Filo, ki ob dnevu reformacije svari, da si odrešenja ne moremo kupiti z denarjem.