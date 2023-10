#VoxPopuli Vladna ekipa naj umiri žogo

Umiritev in stabilizacija razmer v okviru sedanje koalicije – to bi bil za državo najprimernejši politični odgovor na razburkano politično dogajanje zadnjih dni. V javnomnenjski anketi, ki smo jo izvedli minuli petek in s katero smo preverjali, kako žolčne politične debate odmevajo v javnosti, se je za tako pot opredelilo največ, to je 48,1 odstotka vprašanih.