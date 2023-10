»Prevladovali smo 60 minut, a to je nogomet. V tem času smo dosegli en gol, Real pa nato v 25 minutah dva,« je trener Barcelone Xavi Hernandez nazorno opisal razplet prvega letošnjega velikega derbija španskega prvenstva, ki so ga po preobratu z 2:1 dobili gostje iz Madrida. Real je znova dokazal, da je kralj preobratov, ko je že v izgubljenem položaju. Na tribunah stadiona Montjuic pred 50.112 gledalci, med katerimi so bili tudi člani legendarne skupine Rolling Stones, je bilo spektakularno, na igrišču pa je bilo malo presežkov in španski komentatorji so zapisali, da je bil to eden slabših el clasicov v zadnjih letih.

Trener Xavi: Le Barcelona bi si zaslužila zmago

Barcelona je imela vse v svojih rokah dobro uro igre. Nemec Gundogan, ki je nekoč sanjal, da bo igral za Real, je po poletnem prihodu v Katalonijo dosegel prvi gol za Barcelono. Katalonci so bili boljši, dvakrat zadeli vratnico (Lopez, Martinez), goste pa je trikrat reševal vratar Kepa. »Če ne povedeš z 2:0, ima Real sposobnost, da iz dveh, treh priložnosti doseže gol. Manjkala nam je učinkovitost. Nesrečna tekma, na kateri je Real razliko naredil z učinkovitostjo. Če si je kdo na tej tekmi zaslužil zmago, je to Barcelona. Izid je zelo slab, a glede igre smo naredili korak naprej,« je razlagal razočarani Xavi.

Potem ko je slabi Real prvič v okvir gola Barcelone streljal šele v 59. minuti, se je preobrazba Madridčanov začela v 63. minuti, ko je v igro vstopil 38-letni Modrić. Real z njim je dlje časa zadržal žogo v posesti, kar je spremenilo dinamiko igre. Nato je na sceno stopil 20-letni vezist Jude Bellingham, trenutno najboljši nogometaš na svetu. Angleški reprezentant, ki je prišel v Madrid poleti iz Borussie Dortmund za odškodnino 120 milijonov evrov, je na 13 tekmah za Real dosegel 13 golov v vseh tekmovanjih, od tega deset v španski ligi. V 68. minuti je z izjemnim golom po nepričakovanem strelu s 25 metrov izenačil, v drugi minuti sodnikovega dodatka pa po naključni asistenci Modrića zaradi izrednega občutka za prostor in čas še zmagoviti zadetek.

Petstota tekma Modrića za Real

»Prvi polčas je bil za pozabo. Ključna je bila razlika v odnosu v drugem delu. V prvem polčasu smo bili počasni in premalo agresivni, v drugem je bilo obratno. Med odmorom sem igralcem dejal, da tekmo lahko izgubijo, a na drugačen način, da morajo pokazati več energije in motivacije. Izenačenje je spremenilo dinamiko tekme. Mi smo dobili energijo in moč, Barcelona, ki je do takrat igrala bolje, je postala šibka,« je analiziral trener Reala Carlo Ancelotti. Slaba novica za Real je, da si je Tchouameni zlomil kost v stopalu.

Ob strelcu Bellinghamu je bil v središču poziornosti Modrić, ki je odigral jubilejno, 500. tekmo za Real Madrid. Več nastopov imajo Francoz Benzema (648) ter Brazilca Marcelo (536) in Roberto Carlos (527). »Ne bi si mogel želeti več, da sem do te številke prišel na el clasicu in da smo premagali večnega tekmeca. Bil je čudovit dan, lepši ne bi mogel biti. Ta zmaga je čisti DNK Reala,« je izpostavil Luka Modrić in nato začel stresati pohvale na račun Bellinghama. »Čeprav je prišel šele pred tremi meseci, se zdi, da je tukaj že zelo dolgo. Ker je izjemna osebnost z veliko talenta, ni naključje, da se je prilagodil tako hitro. Dosegel je že toliko golov, da še sam ne verjame,« je dodal Modrić. V Barceloni so prepričani, da so bilo oškodovani za nedosojeno enajstmetrovko in se tolažijo, da so tudi lani izgubili prvi el clasico, a nato postali španski prvaki.