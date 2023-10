Nogometaši Olimpije so sinoči v Stožicah nadaljevali razprodajo točk, saj so komaj remizirali s predzadnjim Aluminijem (0:0) in zaostanek za vodilnim Celjem, s katerim se bodo pomerili v nedeljo, je narasel že na osem točk. Očitno je evropski poraz na Ferskih otokih pustil hude posledice. Ljubljančani so bili v prvem polčasu brez ideje, hitrosti in igre po globini, zato so imeli le eno priložnost. V drugem delu so bili nekoliko boljši, a na koncu so lahko srečni, da so ostali neporaženi. Prihod novega trenerja Zorana Zeljkovića še ni prinesel napredka. »Znova smo razočarali. Fantom glede želje ne očitam ničesar. Težava je v tem, da smo igrali napačno in prepočasi na težkem igrišču. Ker podoba ni na želeni ravni, nas čaka še veliko dela. Tega sem se zavedal pred prihodom, a Olimpija premore kakovost. Če bomo garali, bomo počasi tudi igrali boljše,« je poudaril Zoran Zeljković. Olimpija drugič zapored v slovenski ligi ni prejela gola, a je bila v napadu sterilna.

Trener Robert ​Pevnik: Po igri smo si zaslužili tri točke

Aluminij je prepričan, da je bil v prvem polčasu oškodovan za enajstmetrovko. Dosegel je tudi gol, ki je bil po posredovanju VAR razveljavljen zaradi prekrška nad Lasickasom na sredini igrišča. Jovanović je v drugem delu zadel še vratnico in za malo zgrešil gol. Ko je Olimpija prišla do priložnosti (Florucz, Brest, Agba, Bristrić), se je izkazal 17-letni vratar Jan Petek, ki je zbral sedem obramb: »Hvala soigralcem, ki so trpeli in mi pomagali, da smo zadržali ničlo. Upam, da bo čistih mrež še čim več.« Kidričani so specialisti za velike ekipe, saj so premagali Celje in Maribor ter remiziral z Olimpijo. »Po igri smo si zaslužili tri točke, saj smo imeli lepše priložnosti, sodniških odločitev pa ne bom komentiral. Ponosen sem na taktično disciplino ekipe, saj smo pokazali, da lahko igramo z vsakim. Vsi imajo težave z mladimi slovenskimi igralci v zapisniku, mi smo jih imeli tokrat 14,« je kar vrelo iz trenerja Aluminija Roberta Pevnika.

Vodilno Celje ne popušča, saj je nadigralo Domžale s 3:1 (razmerje v strelih 28:4), potem ko je bil izid še sredi drugega polčasa 1:1. »Pri izidu 1:1 je odločila psihična trdnost, ki jo premoremo, saj po prejem golu niso pokleknili, ampak znova vzpostavili prevlado na igrišču,« je izpostavil trener Celja Damir Krznar. Na derbiju kroga je Bravo na gostovanju v Kopru potrdil dobro formo na tekmi, ki je bil zanimiva in se je končala s pravičnim remijem 1:1. Trener Safet Hadžić je zabeležil drugi remi, odkar je sedel na klop Kopra. »Izid je realen, potem ko 60 minut niso uspeli razviti igre proti agresivnemu tekmecu. Na koncu smo imeli dve, tri priložnosti, a si več nismo zaslužili,« je bil realen Safet Hadžić. Bravo je tudi na Bonifiki zaigral pogumno in ni ga zmedlo, da je prejel gol v trenutkih, ko je imel premoč. »Razen z zadnjimi desetimi minutami sem zelo zadovoljen s predstavo fantov. V drugem polčasu smo bolje izkoriščali prostor med linijami tekmeca, zato smo bili bolj konkretni, le v kazenskem prostoru je bilo še malo premalo odločnosti. Še naprej moramo ostati skromni,« je tekmo videl trener Brava Aleš Arnol, ki je hit jeseni.

Maribor se je rešil v 91. minuti

Maribor je v Ljudskem z velikimi težavami z 2:1 premagal zadnjeuvrščeno Rogaško, ki je celo povedla z 1:0 že v peti minuti. Zmago je z golom v sodnikovem dodatku priigral Castro, vendar Maribor še vedno ostaja na petem mestu na lestvici z 12 točkami zaostanka za Celjem. »Zmago smo prigarali na zahtevni tekmi, v katero smo slabo vstopili, saj smo gol prejeli iz tretje žoge. Všeč mi je, kako smo se skozi tekmo dvigovali. Res smo pozno zadeli, a po prikazanem je zmaga zaslužena,« je tekmo videl trener Maribora Ante Šimundža, ki je dobro izbral ekipo, ko je od prve minute na igrišče poslal Iličića, Božića in Skuko, saj so bili med najboljšimi na igrišču. Rogaška se je borila po najboljših močeh (20:6 razmerje v strelih za Maribor) in bila tudi zelo ostra, saj je naredila kar 21 prekrškov (Maribor le 5). Trener Rogaške Oskar Drobne je znova našel zaroto v sodnikih in s ciničnim nasmehom povedal: »Lahko se le smejim ob vsem, kar smo doživljali. Če ne smeš imeti prekrška, ga pač ne smeš imeti. Tako pač je. Gremo naprej in se bomo lepo smejali. Ponosen sem na predstavo, saj smo bili hitri in agresivni.« Mura je proti Radomljam povedla, potem ko je Shabanhaxhaj izkoristil šele tretjo veliko priložnost, v drugem polčasu pa so si varovanci Oliverja Bogatinova glede na igro zasluženo izenačili za remi (1:1).

Izidi 14. kroga: Celje – Domžale 3:1 (Vuklišević 21, Popović 74/11 m, Bajde 89; Stuparević 66), Koper – Bravo 1:1 (1:0, Orazov 32; Ivanšek 58), Maribor – Rogaška 2:1 (Repas 26, Castro 91; Kregar 5), Radomlje – Mura 1:1 (0:1, Nuhanović 92; Shabanhaxhaj 25), Olimpija – Aluminij 0:0; vrstni red: Celje 32, Koper 26, Olimpija 24, Bravo 21, Maribor 20, Mura 15, Radomlje 13, Domžale in Aluminij po 11, Rogaška 8. Pari prihodnjega kroga, sobota ob 13. uri: Rogaška – Koper, ob 15. uri: Mura – Aluminij, ob 17.30: Domžale – Maribor, nedelja ob 13. uri: Bravo – Radomlje, ob 15. uri: Celje – Olimpija.