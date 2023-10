Hotel Čao, mama

Petinsedemdesetletna Italijanka je imela dovolj tega, da njena 40 in 42 let stara sinova še vedno živita v hotelu Mama. Ker se ju nikakor ni mogla znebiti, se je odločila, da ju bo sodno preganjala. Sinova sta odrasla, zaslužita dovolj denarja in čas je, da gresta na svoje.